Coopération entre Partis politiques pour l’objectif de développement durable

Une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Le Hoai Trung, membre du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, participe en ligne à la Conférence internationale interpartis sur le thème « sécurité écologique et développement durable" qui est organisée par le Parti Russie unie, à Sakhalinsk en Russie.

Photo: VNA



L’évènement voit la présence du président de Russie unie, vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie Dmitry Medvedev ; du président du Parti du peuple cambodgien, Premier ministre du Cambodge Samdech Techno Hun Sen, entre autres.

Prenant la parole le 6 octobre lors de la conférence, Le Hoai Trung a partagé certains contenus clés dans les positions et les politiques du Vietnam pour le développement durable ; affirmant que la politique de développement durable du Vietnam reflète les tendances générales positives du monde et est conforme aux conditions spécifiques au pays, avec l'objectif d’édifier une société socialiste "Peuple riche, pays puissant, démocrate, équitable et civilisé ». Il a échangé des orientations pour renforcer la coopération internationale pour le développement durable, la sécurité écologique et la coopération entre les partis politiques.

La conférence a lieu en présentiel et en ligne les 6 et 7 octobre.