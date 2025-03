Coopération décentralisée Vietnam - France : une délégation vietnamienne en visite dans l’Hérault

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang (droite) rencontre le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch. Photo: VNA

Une délégation de l’ambassade du Vietnam en France, conduite par l’ambassadeur Dinh Toan Thang, a effectué une visite de travail dans l’Hérault, en région Occitanie, du 6 au 8 mars.



Lors de sa rencontre avec le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, l’ambassadeur Dinh Toan Thang a souligné que le Sud de la France accueille depuis longtemps une importante communauté vietnamienne, notamment à Marseille, Nice et Montpellier.

Il a ajouté que cette communauté contribue non seulement au développement économique local, mais joue également un rôle clé dans la coopération bilatérale dans de nombreux domaines. Les deux parties ont réaffirmé les liens historiques entre la France et le Vietnam, illustrés par les visites de haut niveau des dirigeants des deux pays, la plus récente étant celle du secrétaire général To Lam en France en octobre 2024, en tant que chef de l'État vietnamien, suivie de la visite au Vietnam du ministre français de la Défense à l'occasion du 70ᵉ anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu.

Présentant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale, l’ambassadeur Dinh Toan Thang a exprimé son souhait d’explorer de nouvelles opportunités pour renforcer la coopération et l’amitié entre les deux nations.

Dans un esprit d’échange ouvert, les discussions ont porté sur des domaines d’intérêt commun, notamment la lutte contre le changement climatique, l’éducation, la transformation des produits de la mer, ainsi que les échanges commerciaux et culturels.

Dans la ville de Béziers, l’ambassadeur a rencontré le maire Robert Ménard, également président de la Communauté Urbaine Béziers Méditerranée. Béziers, l’une des plus anciennes villes de France, est reconnue comme la « capitale du vin » de la région.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont échangé sur divers sujets, allant de l’enseignement supérieur à la coopération économique, en passant par les échanges culturels et le développement du tourisme.

Si l’éducation, la culture et la transformation des produits de la mer ont été les principaux sujets abordés à Béziers, la séance de travail à Valras-Plage s’est concentrée sur l’érosion côtière, l’intrusion saline et le changement climatique.

Le maire Daniel Ballester et l’ambassadeur Dinh Toan Thang ont discuté de la possibilité d’une coopération en matière de recherche et de partage d’expériences, notamment sur l’application du système de forêts de mangrove utilisé au Vietnam, la construction de récifs artificiels pour protéger le littoral français et les solutions mises en place aux Pays-Bas en matière de digues côtières.

Dans le cadre de sa visite, la délégation de l’ambassade du Vietnam a également visité l’usine de transformation de thon du groupe Barba, l’IUT de Béziers et a rencontré des entreprises locales, la communauté vietnamienne, ainsi que le maire de Pérols, Jean-Pierre Rico.

Elle a aussi échangé avec l’historien Pierre Journoud, responsable du programme de formation Tremplin pour le Vietnam de l’Université Paul-Valéry Montpellier. S’adressant à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur Dinh Toan Thang s’est dit satisfait des résultats positifs de sa visite dans l’Hérault, affirmant qu’elle avait contribué à renforcer les relations étroites entre les localités de la région Occitanie et le Vietnam.- VNA/VI