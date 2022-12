Coopération avec l’Allemagne dans le transport aérien et la logistique

Un protocole d'accord sur la coopération en matière d'investissement dans le transport aérien et la logistique entre la ville allemande de Leipzig, Invest Region Leipzig (IRL), Vietjetair Cargo, le groupe Tay Bac et le cabinet d’avocats Vigerlaw, a été signé le 21 décembre à Leipzig, en Allemagne.



Cérémonie de signature. Photo: VNA

La cérémonie de signature a eu lieu en présence de l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh.



Avec ce plan de coopération, Vietjetair Cargo compte effectuer chaque semaine un vol de fret entre l'Allemagne (Leipzig) et le Vietnam et cela devra commencer à la fin de cette année, au plus tard au début de l'année prochaine. La ville de Leipzig et IRL soutiendront Vietjetair Cargo et le groupe Tay Bac pour étendre leur coopération à Leipzig.



En outre, la ville de Leipzig et IRL se sont engagés à promouvoir les relations avec les villes et provinces vietnamiennes, ainsi qu'à aider les partenaires vietnamiens à faire des affaires en Allemagne.