Conversation téléphonique entre le SG du Parti To Lam et le président Donald Trump

Le secrétaire général du Parti To Lam. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a eu une conversation téléphonique mercredi soir 2 juillet avec le président des États-Unis, Donald Trump. Les deux dirigeants ont échangé sur les relations bilatérales Vietnam–États-Unis et sur les négociations en cours concernant les droits de douane réciproques.

Les deux chefs d’État ont exprimé leur satisfaction devant le développement dynamique et positif des relations bilatérales. Ils se sont félicités de l’accord conclu entre les équipes de négociation des deux pays, aboutissant à une Déclaration commune Vietnam–États-Unis sur un cadre de l’Accord commercial réciproque, équitable et équilibré.

Le président Donald Trump a salué l’engagement du Vietnam à accorder un accès préférentiel à son marché pour plusieurs produits américains, notamment les grosses cylindrées automobiles. En retour, il a affirmé que les États-Unis procéderaient à une réduction significative des droits de douane imposés à de nombreuses exportations vietnamiennes. Il a également exprimé la volonté de Washington de continuer à coopérer avec Hanoï pour lever les obstacles au commerce bilatéral, notamment dans les secteurs prioritaires pour les deux parties.

De son côté, le secrétaire général du Parti To Lam a suggéré que les États-Unis reconnaissent officiellement le statut d’économie de marché du Vietnam et lèvent les restrictions à l’exportation concernant certains produits technologiques de pointe.

Conversation téléphonique entre le SG du Parti To Lam et le président américain Donald Trump. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont également discuté de grandes orientations visant à approfondir davantage le Partenariat stratégique global dans les années à venir. Ils ont convenu d’intensifier les échanges de délégations, les contacts de haut niveau ainsi que la coopération dans les domaines économique, commercial et d’investissement, en particulier dans les secteurs clés à fort potentiel comme les sciences et les technologies avancées.

À cette occasion, To Lam a réitéré son invitation à Donald Trump et à son épouse à effectuer une visite officielle au Vietnam. Le président américain a chaleureusement remercié pour cette invitation et exprimé son souhait de rencontrer à nouveau To Lam. - VNA/VI