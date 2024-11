Conversation téléphonique entre le président vietnamien et le secrétaire général et président du Laos

Le président vietnamien Luong Cuong (droite) et le secrétaire général du Parti et président de la République du Laos, Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

Le président vietnamien Luong Cuong a eu le 8 novembre une conversation téléphonique avec le secrétaire général du Parti et président de la République du Laos, Thongloun Sisoulith, afin de discuter de la situation des deux pays et des relations bilatérales.

Thongloun Sisoulith a salué l'amitié traditionnelle et la solidarité indéfectible entre les Partis, les États et les peuples du Laos et du Vietnam. Il a également exprimé sa reconnaissance envers le Vietnam pour le soutien précieux apporté au Laos au fil des ans, notamment dans l'accomplissement de ses responsabilités en tant que président de l'ASEAN et président du Conseil de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) en 2024.

Le secrétaire général et président du Laos a réaffirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le président Luong Cuong pour mettre en œuvre les accords de haut niveau conclus entre les deux pays, contribuant ainsi à renforcer encore davantage leurs relations spéciales et solides.

De son côté, le président Luong Cuong a assuré qu’il continuerait à coopérer étroitement avec le président lao et les hauts dirigeants du Laos pour nourrir et consolider ces relations exceptionnelles et la coopération intégrale entre les deux nations.

Les deux dirigeants ont échangé sur la situation interne de leurs pays respectifs et se sont félicités des progrès réalisés dans le développement socio-économique de chacun. Ils ont souligné leur volonté commune de travailler ensemble pour mettre en œuvre efficacement les résolutions des congrès du Parti de chaque pays, en particulier dans la perspective de l'année charnière 2025, en préparant les congrès respectifs du Parti populaire révolutionnaire du Laos (XIIe Congrès) et du Parti communiste du Vietnam (XIVe Congrès).

Ils ont exprimé leur satisfaction face au développement contenu des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos. Les deux dirigeants ont convenu de prêter une attention particulière à la mise en œuvre des résultats de la réunion des deux bureaux politiques et des accords de haut niveau récemment signés. Ils ont également décidé de préparer efficacement la 47e session du Comité intergouvernemental des deux pays et de poursuivre la résolution des difficultés rencontrées dans certains projets clés afin de renforcer durablement la coopération économique bilatérale.

Les deux dirigeants ont également convenu de poursuivre la promotion des traditions des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, de renforcer les échanges d'informations en temps réel et de coopérer étroitement dans les forums régionaux et internationaux, en se soutenant mutuellement.

Le secrétaire général et président du Laos a réitéré son invitation au président Luong Cuong et à son épouse à effectuer une visite d'État au Laos, à un moment opportun. Cette invitation a été acceptée avec plaisir.– VNA/VI