Convention de Hanoï, moment historique contre la cybercriminalité

Le Vietnam accueillera, les 25 et 26 octobre 2025, la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoï. Selon Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, il s’agit d’un événement historique.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Pauline Tamesis a indiqué que, pour la première fois, une convention de l’ONU portera le nom d’une ville vietnamienne, illustrant le rôle international croissant du pays. Cette Convention est le premier instrument juridique mondial sur la cybercriminalité adopté dans le cadre des Nations Unies depuis plus de deux décennies, et elle représente un succès du multilatéralisme en ces temps difficiles.

Cette Convention est plus qu'un document juridique ; c'est un modèle de coopération internationale, fournissant à ses signataires des outils robustes pour prévenir, enquêter et poursuivre la cybercriminalité. Elle marque une nouvelle ère de collaboration entre les gouvernements, les organisations internationales, les entreprises et la société civile, unis dans la lutte pour la cybersécurité, la protection des données et la justice à l'ère numérique.

Pour le Vietnam, l’accueil de cette cérémonie de signature marque une étape importante dans ses 47 années de coopération avec les Nations Unies. C'est un moment de fierté qui témoigne de l'engagement fort du Vietnam envers la diplomatie multilatérale et de son rôle croissant dans l'élaboration de l'avenir de la gouvernance mondiale.

Pour Pauline Tamesis, en accueillant cet événement historique, le Vietnam témoigne avec force de son leadership, de sa vision et de son engagement indéfectible en faveur du multilatéralisme, ancré dans les Nations Unies. Il signale au monde que le Vietnam est non seulement un membre responsable de la communauté internationale, mais aussi un leader émergent pour relever les défis les plus urgents de notre époque.

Cet honneur repose sur les contributions actives et profondes du Vietnam dans les forums internationaux : participation au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, rôle pionnier dans le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), engagements ambitieux en matière climatique dans le cadre des Contributions déterminées au niveau national (NDC), et promotion de l’agenda « Femmes, paix et sécurité ».

L'accueil par le Vietnam de la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï témoigne de sa capacité à favoriser le dialogue et à faire progresser les enjeux qui préoccupent la communauté internationale. C'est un signal clair que la voix du Vietnam est respectée, son leadership valorisé et son partenariat avec les Nations Unies plus fort que jamais.

Les Nations Unies attendent de toutes les futures parties à la Convention, y compris le Vietnam, qu'elles en mettent pleinement en œuvre les dispositions, en harmonie avec les autres accords internationaux. L’ONU attend du Vietnam qu'il continue de faire preuve d'un leadership exemplaire, en promouvant une coopération internationale proactive, en partageant son expertise et en favorisant l'innovation dans la lutte contre la cybercriminalité.

L’ONU considère le Vietnam comme un partenaire fiable, fort d’une relation de longue date fondée sur des valeurs communes, le respect mutuel et une vision partagée de la paix, du développement et de la coopération.

Dans un monde numérique de plus en plus complexe, l’ONU est convaincue que le Vietnam continuera à montrer l’exemple, à favoriser la coopération transfrontalière et à défendre les principes de justice, de sécurité et de dignité humaine pour tous. -VNA/VI