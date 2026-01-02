Contributions des Vietnamiens d’Allemagne aux projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti

La délégation de Vietnamiens de l'étranger participent au 11e Congrès national d'émulation. Photo : VNA

Dans la perspective du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la communauté vietnamienne résidant en Allemagne a participé activement à la phase de consultation sur les projets de documents du Congrès. Cet engagement témoigne d’un sens élevé des responsabilités, d’un profond attachement à la patrie et d’une volonté de mettre l’intelligence collective au service du développement national.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Berlin, le Dr Nguyên Thai Chinh, membre du Réseau d’innovation Vietnam-Allemagne (VGI), a souligné que l’organisation de cette consultation élargie reflète une position constante de l’État selon laquelle les Vietnamiens résidant à l’étranger constituent une partie indissociable de la communauté nationale.

Selon lui, cette démarche témoigne à la fois de l’attention particulière portée aux plus de six millions de Vietnamiens vivant et travaillant dans plus de 130 pays et territoires, et de la confiance des dirigeants envers les intellectuels et les travailleurs de la diaspora, appelés à contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires à l’entrée d’une nouvelle ère de développement.

La multiplication des canaux de participation - allant des conférences en présentiel aux contributions en ligne via les portails officiels, les associations et les missions diplomatiques témoigne d’une volonté d’ouverture et d’une approche démocratique dans l’élaboration des politiques stratégiques.

Le Dr Thai Chinh estime que cette orientation est essentielle pour valoriser l’intelligence et l’expertise internationale des expatriés, tout en renforçant la grande union nationale, en évitant toute forme de discrimination et en consolidant la confiance politique de la diaspora envers le Parti et l'État.

Les Vietnamiens d’Allemagne, en particulier les membres de l’Association des étudiants de Berlin-Brandebourg, sont prêts à répondre à l’appel de la patrie, qu’il s’agisse de contribuer aux projets de documents du Congrès du Parti ou de soutenir les populations locales touchées par des catastrophes naturelles, a-t-il indiqué.

Selon lui, la diaspora aspire à une contribution multidimensionnelle, durable et substantielle, axée notamment sur les sciences et technologies, la transformation numérique, l’économie de la connaissance, ainsi que la promotion de l’identité culturelle vietnamienne sur la scène internationale.

De son côté, le prof.-docteur Nguyên Xuân Thinh, de l’Université de Dortmund et président par intérim de l’Union des associations vietnamiennes en Allemagne, a salué la publication anticipée des projets de documents, soulignant qu’elle permettait une analyse approfondie par les intellectuels au pays et à l’étranger. Selon lui, cette transparence renforce la qualité et la faisabilité des orientations nationales pour la période à venir.

En conclusion, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thành, a affirmé que, dans l’esprit "la Patrie comme point d’appui et la diaspora comme ressource précieuse", les contributions responsables et stratégiques des intellectuels et entrepreneurs vietnamiens à l’étranger contribueraient de manière significative à l’élaboration des orientations de développement du Parti et au rayonnement international du Vietnam. -VNA/VI