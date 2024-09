Continuer à renouveler fortement la méthode de direction et de gouvernance du Parti, exigence urgente de la nouvelle période révolutionnaire

Le secrétaire général du Parti et président To Lam. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a écrit un article sur la poursuite du renouvellement de la méthode de direction et de gouvernance du Parti.

Durant plus de 94 ans de diriger la Révolution, notre Parti a constamment exploré, développé, complété et perfectionné la méthode de direction, améliorant ainsi la capacité de direction et de gouvernance. C'est le facteur clé pour garantir que le Parti soit toujours sain et puissant, conduisant le bateau révolutionnaire à franchir tous les rapides, remportant victoire sur victoire. Le pays est confronté à un nouveau moment historique, à une nouvelle ère, à une ère de l’essor de la nation. Donc, la demande de renouveler fortement la méthode de direction, d’améliorer la capacité de direction et de gouvernance du Parti pour faire avancer la nation est très urgent.

Le concept de «Parti au pouvoir» a été mentionné pour la première fois par V.I. Lénine en 1922. Dans les années 1925-1927, dans le manuscrit “Duong Kach Mênh” (La voie révolutionnaire), le Président Hô Chi Minh a parlé du Parti au pouvoir. Il a considéré la direction de l'État et de la société par le Parti communiste du Vietnam comme un principe démontrant le rôle de gouvernance du Parti. Le Parti assume cette grande responsabilité parce que son objectif n'est rien d'autre que de diriger les masses travailleuses en tant que classe de lutte pour éliminer le capitalisme impérialiste et réaliser une société communiste.

En dehors des intérêts de la nation et de la Patrie, le Parti n'a pas d'autres intérêts, le Parti n'est pas une organisation destinée à faire fortune et à bénéficier une promotion. Elle doit accomplir la tâche de libérer la nation, de rendre la Patrie riche et puissant et le peuple heureux. Dans son Testament, le Président Hô Chi Minh a écrit : « Notre Parti est un Parti au pouvoir ». Concernant sa direction, dans l'ouvrage « Modifier la manière de travailler », le Président Hô Chi Minh a consacré une section spécifiquement à cette question. Il a posé la question : Que signifie un véritable directeur ? et a répondu : Le vrai leadership signifie : donner des décisions correctes pour chaque question, organiser correctement la mise en œuvre des affaires et les bien contrôler. Et pour bien faire ces trois questions, selon le Président, il faut appuyer sur le peuple.

S'appuyant sur les points de vue du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh, le VIIe Congrès national du Parti a évoqué, pour la première fois, le renouvellement du contenu et de la méthode de direction du Parti, soulignant la nécessité de stipuler réglementations spécifiques sur les relations et le style de travail entre le Parti, l'État et les organisations populaires à tous les niveaux, en premier lieu au niveau central. Le Programme pour l’édification du pays pendant la période de transition vers le socialisme de 1991 définit la méthode de direction du Parti, qui est la suivante : Le Parti dirige la société avec son Programme, sa stratégie, ses orientations de politiques et son option de travail ; par la sensibilisation, la persuasion, la mobilisation, le contrôle et les actions exemplaires des membres du Parti. Le Parti présente des membres d’élite dotés de capacités et de qualités suffisantes pour travailler dans les agences dirigeantes publiques et les organisations de masse. Le Parti ne fait pas le travail des autres organisations du système politique. Le Parti dirige le système politique et en même temps en fait partie. Le Parti entretient des contacts étroits avec le peuple, est soumis à son contrôle et agit dans le cadre de la Constitution et de la loi.

Le Parti dirige selon les principes du centralisme démocratique. Il dirige à travers les organisations du Parti et pas seulement par les membres individuels ; la direction se fait par des décisions collectives, par un suivi, des directives, un contrôle de l'exécution, en encourageant les aspects positifs et en corrigeant les déviations, afin de renforcer pleinement le rôle et l'efficacité de l'État, sans se substituer à celui-ci dans la gestion. Cela a été affirmé lors du 7e Congrès national du Parti de mi-mandat.

Les 8e, 9e, 10e, 11e et 12e Congrès ont tous continué à compléter et développer les perspectives sur les méthodes de leadership du Parti. Le 13e Congrès a souligné la nécessité de poursuivre le renouvellement des méthodes de leadership du Parti dans les nouvelles conditions.

Sur la base du bilan de 15 ans de mise en œuvre de la Résolution N° 15-NQ/TW du Comité central du 10e mandat, le 6e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat a promulgué la Résolution n° 28-NQ/TW le 17 novembre 2022 sur la poursuite du renouvellement des méthodes de leadership et de gouvernance du Parti vis-à-vis du système politique dans la nouvelle période.

Sous la direction du Parti, avec une méthode de gouvernance démocratique et scientifique, constamment renouvelée pour répondre aux exigences et aux missions de chaque période, la cause révolutionnaire du Vietnam, l'œuvre Doi Moi (Renouveau) en particulier, a atteint des réalisations remarquables.

Autrefois pays qui n'était pas encore inscrit sur la carte du monde, lourdement dévasté par la guerre, le Vietnam est devenu un symbole de paix, de stabilité, d'hospitalité et une destination prisée par les investisseurs et les touristes internationaux. Autrefois économie arriérée, le Vietnam est désormais classé parmi les 40 premières économies, avec un volume d'échanges commerciaux parmi les 20 premiers pays du monde, un maillon clé de 16 accords de libre-échange, le reliant à 60 économies clés dans la région et le monde. Autrefois pays assiégé et sous embargo, le Vietnam a désormais élargi et approfondi ses relations diplomatiques avec 193 pays membres des Nations Unies, entretenu des partenariats stratégiques et intégraux avec 30 pays dont toutes les grandes puissances, et est devenu un membre actif de plus de 70 organisations régionales et internationales. Le Vietnam est aussi considéré par les Nations Unies et ses amis internationaux comme un point lumineux dans l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté, améliorant constamment la vie matérielle et spirituelle de sa population.

Le système politique vietnamienne fonctionne suivant le mécanisme dit "le Parti dirige, l'État gère et le peuple est souverain". Le système organisationnel du Parti, après plusieurs réorganisations, prend progressivement forme et continue de se rénover et de se restructurer. Le système politique, dont le noyau est l'État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple, est construit et perfectionné pour affirmer son rôle dans la gestion et la régulation de toutes les activités de la vie sociale. Le Front de la Patrie du Vietnam est véritablement une organisation qui représente et protège les droits et intérêts légitimes du peuple. Les organisations socio-politiques représentent les droits et intérêts légaux et légitimes des toutes les couches de la population, rassemblent, propagent et mobilisent le peuple pour mettre en œuvre activement les politiques et les lignes directrices du Parti. Cette institution affirme de plus en plus sa pertinence et sa supériorité, et jouit de la confiance et du soutien de la grande majorité des cadres, des membres du Parti, des différentes couches sociales, et est aussi hautement appréciée par la communauté internationale.

Cependant, la modernisation des méthodes de leadership du Parti présente encore de nombreuses lacunes et limites. Il existe encore une situation dans laquelle de nombreux documents sont diffusés à grande échelle et complétés, amendés et remplacés lentement. Certaines grandes orientations et politiques du Parti ne sont pas encore correctement ou complètement institutionnalisées, ou l'ont été mais avec une faisabilité limitée. Le modèle organisationnel du Parti et du système politique présente encore des lacunes, la réforme administrative et la modernisation des styles et méthodes de travail au sein du Parti sont encore lentes.

Afin de continuer à renouveler fortement la méthode de direction, à améliorer la capacité de leadership et de direction, en veillant à ce que le Parti soit le grand moteur, faisant avancer fortement notre nation, il est nécessaire de :

Premièrement, unifier la conscience et appliquer strictement la méthode de direction et de gouvernance du Parti, ne pas permettre absolument les excuses, les substitutions ou le laxisme de la direction au sein du Parti. Le Parti dirige à travers le système politique dont il est le noyau ; par la pensée, les lignes directives, les politiques et les exemples des membres du Parti ; en institutionnalisant les options, les lignes directives, les politiques du Parti en les lois de l'Etat ; par la mobilisation, la persuasion du peuple pour mettre en œuvre les lignes directrices et les politiques du Parti ; par l'introduction de personnes exceptionnelles dans l'appareil d'État et à travers le contrôle et la supervision.

Le Parti gouverne par la loi, dirige pour élaborer la Constitution et les lois et opère dans le cadre de la Constitution et des lois. Les cadres et les membres du Parti respectent les lois.

Le Parti au pouvoir dirige l’État. Le pouvoir du Parti au pouvoir est le pouvoir de politique, celui de fixer les politiques et les lignes directrices tandis que le pouvoir de l’État est celui de gérer la société sur la base du droit. La direction du Parti veille à ce que le véritable pouvoir appartienne au peuple, un véritable État du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le Parti dirige le pays dans son ensemble et est responsable de tous ses succès et de tous ses échecs dans l'œuvre d'édification et de défense de la Patrie.

Deuxièmement, rationaliser l'appareil et organiser les agences du Parti pour qu'ils puissent devenir vraiment le noyau intellectuel, « l'état-major », l'avant-garde dirigeante des agences de l’Etat. Il faut construire des agences chargées de donner des conseils de manière rationalisée pour les comités de Parti. Le personnel chargé de ce travail doit posséder des qualités politiques, des capacités, de bonnes qualifications professionnelles et un haut sens des responsabilités.

Il faut veiller à ce que les tâches de direction du Parti ne chevauchent pas celles de gestion ; distinguer et définir clairement les tâches précises des dirigeants à tous les niveaux au sein du Parti, en vue d’éviter les excuses, les substitutions ou d’avoir une direction qui se chevauche.

Troisièmement, innover fortement dans la promulgation et la mise en œuvre des résolutions du Parti, de construire des organisations de base du Parti, les membres du Parti qui soient de véritables « cellules » du Parti. Les Résolutions des Comités et organisations du Parti à tous les niveaux doivent être courtes, concises, faciles à comprendre, à retenir, à assimiler et à mettre en œuvre.

Ces Résolutions doivent déterminer correctement et précisément les exigences, les tâches, les voies et les méthodes de développement du pays, de la nation, de chaque localité, de chaque ministère et branche et avoir une vision, un caractère scientifique, pratique et réalisable, créer de l'enthousiasme, de la confiance, des attentes et de la motivation parmi les cadres, les membres du Parti, les composantes économiques, les entreprises et les citoyens afin de bien mettre en œuvre la Résolution du Parti.

La compréhension approfondie et la mise en œuvre de la Résolution doivent créer une conscience de soi et une auto-instillation, notamment les points de vue, les politiques et de nouvelles solutions. Il faut se concentrer sur la construction de bonnes cellules et de bons membres du Parti, améliorer la qualité des activités des cellules du Parti et appliquer les politiques et les directives du Parti dans la vie.

Quatrièmement, innover dans le travail d'inspection et de surveillance et promouvoir l'application du numérique dans les activités du Parti.

Le Parti inspecte et supervise afin que le travail soit mieux fait et que les Résolutions soient mises en œuvre efficacement. L'appareil du Parti et de l'État fonctionne de manière efficace et efficiente, conformément aux politiques et aux directives, avec les bonnes personnes et les bons emplois . Il faut découvrir à temps de nouveaux facteurs, des façons bonnes et créatives de faire les choses, corriger les écarts ou prévenir les actes répréhensibles et les violations des règlements du Parti et des lois de l'État.

Il faut promouvoir fortement le rôle d'inspection et de supervision des Comités du Parti et des Comités d'inspection à tous les niveaux, promulguer des réglementations sur la décentralisation de l'autorité d'inspection et de surveillance associée à la détection et au traitement sévère de tous les actes visant à profiter de l'inspection et de la surveillance pour des actes négatifs, corruption notamment.

Il est nécessaire de mettre l'accent sur la transformation numérique dans le travail du Parti, construire une base de données des organisations de base du Parti, des membres du Parti et des documents du Parti, en se connectant du centre à la base, en se connectant de manière synchrone à la base de données nationale sur la population et à d'autres bases de données, en servant efficacement le travail de protection de la politique interne et de construction du Parti sain et fort.

V.I. Lénine a enseigné : « Lorsque la situation a changé et que nous devons résoudre une tâche d'un autre type, nous ne devons pas regarder en arrière et utiliser les méthodes d'hier. » La pratique de l'innovation est en constante évolution et se développe, exigeant une innovation continue dans les méthodes de direction et de pouvoir du Parti sur la base de ses principes inébranlables, imprégné des enseignements du secrétaire général du Parti Lê Duân: "Il faut diriger avec rigueur et principes, ne jamais hésiter face aux difficultés et aux défis de la révolution". - VNA/VI