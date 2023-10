Continuer à approfondir le partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a proposé au Japon de mettre en œuvre efficacement des aides publiques au développement (APD) de nouvelle génération pour les projets d'infrastructures stratégiques à grande échelle du Vietnam.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, et son homologue japonaise, Mme Kamikawa Yoko. Photo: VNA

En recevant le 10 octobre à Hanoï Mme Kamikawa Yoko, ministre japonais des Affaires étrangères, en visite au Vietnam les 10 et 11 octobre, Bui Thanh Son a également exhorté les entreprises japonaises à soutenir leurs partenaires vietnamiens pour qu'ils participent encore plus profondément à la chaîne de valeur mondiale.

D'autre part, il a demandé au Japon d'adopter des mesures visant à simplifier les procédures d'octroi de visas aux citoyens vietnamiens et d'envisager d'inclure le Vietnam dans la liste des pays bénéficiant de visas électroniques ; de délivrer des visas de longue durée (cinq à dix ans) aux Vietnamiens qui sont entrés au Japon à plusieurs reprises et n'ont pas enfreint la loi ; et de procéder étape par étape vers l'exemption de visa pour les Vietnamiens.

De sa côté, la ministre Kamikawa Yoko a souligné le fait d'avoir choisi le Vietnam comme l'un des premiers pays à visiter après avoir assumé le poste de la cheffe de la diplomatie japonaise et a réitéré la volonté de son État de promouvoir les relations de coopération multiformes avec le Vietnam.

Elle a espéré que les deux parties continueront à approfondir leur partenariat stratégique approfondi.

Elle a réaffirmé que le Japon augmenterait son soutien au Vietnam pour atteindre ses objectifs à long terme jusqu'en 2030-2045, en mettant l'accent sur la revitalisation de la coopération en matière d'APD, le développement des infrastructures stratégiques et l'élargissement des liens en matière d'investissement et de commerce.

Le Japon considère le Vietnam comme un marché important et un partenaire avec un grand potentiel et espère que le pays continuera à améliorer son environnement de l'investissement, créant de nouvelles attractions pour les investisseurs japonais ; à promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l'énergie verte, la formation de ressources humaines qualifiées.

A cette occasion, la diplomate japonaise a également souligné les contributions positives de la communauté vietnamienne au Japon et a démontré son engagement à envisager activement la création de conditions favorables pour que les citoyens vietnamiens puissent entrer au Japon.

Lors de la rencontre, les deux responsables ont passé en revue les réalisations exceptionnelles des relations binationales au cours des 50 dernières années et ont discuté des lignes directrices pour promouvoir davantage ces relations.



Elles sont convenues de poursuivre leur coordination pour promouvoir les échanges et les contacts de haut niveau, la coopération économique, les échanges entre les peuples et les liens dans de nouveaux domaines.

Elles ont également discuté de la situation régionale et internationale et réaffirmé l'étroite coordination pour la paix et la stabilité dans la région, ainsi que le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales.