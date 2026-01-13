Consultation des électeurs sur leur lieu de travail pour 122 candidats députés à plein temps du ressort central

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân (centre). Photo: VNA

Le Bureau de l’Assemblée nationale (AN) a organisé ce mardi matin 13 janvier à Hanoi une conférence de consultation des électeurs sur le lieu de travail des 122 personnes présentées à la candidature comme députés à l’AN à plein temps de la 16ᵉ législature, en présence du plus haut législateur Trân Thanh Mân.

Ces personnalités sont issues des organes de l’AN, du Bureau de l’AN et des organes de conseil du Comité du Parti de l’AN.

Cette conférence avait pour objectif de permettre aux électeurs d’examiner les profils des candidats au regard des critères requis pour les députés, d’exprimer leurs appréciations et de manifester leur degré de confiance à l’égard des personnes proposées.

Dans un esprit de franchise et de responsabilité, les électeurs ont formulé des évaluations complètes et objectives sur chacun des candidats. Les discussions se sont concentrées sur des critères essentiels tels que la stature politique, le sens de la discipline organisationnelle, le dévouement et les capacités de direction. Les participants ont unanimement salué les parcours exemplaires et les contributions concrètes des candidats au sein de leurs administrations respectives au cours des dernières années.

S’exprimant au nom des personnes pressenties, un représentant des candidats a souligné la haute importance de la mission de député, rappelant que ce dernier est le représentant de la volonté et des aspirations du peuple. Dans l'exercice du pouvoir constituant, législatif et de supervision suprême, les exigences sont d'autant plus élevées pour les cadres travaillant au sein des instances parlementaires.

« Chaque décision et chaque loi adoptées par l’Assemblée nationale ont un impact profond sur le développement du pays et la vie quotidienne des citoyens. Cela exige du député non seulement une intégrité morale absolue, mais aussi une expertise professionnelle pointue, une écoute constante des réalités du terrain et un respect rigoureux de la discipline parlementaire », a déclaré le représentant.

Les candidats se sont officiellement engagés, s’ils obtiennent la confiance des électeurs lors du prochain scrutin, à préserver leurs qualités de représentants du peuple. Ils ont promis de poursuivre sans relâche leur apprentissage, de rester étroitement liés à la vie sociale et d'apporter des contributions étayées par des bases scientifiques solides, afin de se montrer dignes de la confiance placée en eux par le Parti, l’État et la population.

À l’issue de la conférence, les électeurs ont procédé au vote. La liste des 122 candidats présentés par le Comité permanent de l’AN a été approuvée à l’unanimité, avec un taux de 100 % d'avis favorables.

Les élections des députés de la 16e législature de l’AN et des membres des Conseils populaires de tous niveaux (mandat 2026-2031) sont prévues le dimanche 15 mars 2026. Cet événement politique majeur, visant à élire des représentants éminents, est organisé plus tôt que les scrutins précédents. Il se caractérise par de nombreuses nouveautés et un processus de préparation rigoureux, conformément à la Loi électorale et sous l’égide du Conseil électoral national. -VNA/VI