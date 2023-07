La consultation bilatérale de défense Vietnam-Canada 2023 s'est tenue en ligne le 27 juillet, sous la co-présidence du général de brigade Vu Thanh Van, directeur du Département des relations extérieures du ministère vietnamien de la Défense, et de Peter Hammerschmidt, Sous-ministre adjoint (Politiques), ministère canadien de la Défense nationale.



L’événement a permis aux deux parties d’évaluer les résultats de la coopération bilatérale en matière de défense lors des derniers temps et de proposer des domaines de coopération dans les temps à venir.

Général de brigade Vu Thanh Van, directeur du Département des relations extérieures du ministère vietnamien de la Défense. Photo: qdnd.vn



Les participants ont également travaillé sur les préparatifs du 2e Dialogue Vietnam - Canada sur la politique de défense au niveau de vice-ministre de la Défense.Les deux parties ont convenu d'évaluer que la coopération en matière de défense jouait un rôle de plus en plus important dans le partenariat intégral Vietnam-Canada. Elles ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement leur coopération en matière de défense conformément aux documents et accords signés, à se consulter et à se soutenir lors des forums de sécurité régionaux et internationaux, pour la paix, la stabilité et le développement commun dans le monde. -VNA/VI