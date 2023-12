Construire une communauté Chine-Vietnam tournée vers un avenir partagé revêt une importance stratégique

L'article du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, publié sur le journal "Nhan Dan".

À la veille de sa visite d’Etat au Vietnam les 12 et 13 décembre, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a envoyé un article au journal "Nhan Dan" du Parti communiste du Vietnam (PCV). L'article est intitulé "Construire une communauté Chine-Vietnam tournée vers un avenir partagé et investie d'une importance stratégique, écrire ensemble un nouveau chapitre dans l'histoire de nos efforts de modernisation".



Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping effectuera bientôt sa troisième visite au Vietnam, à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et du président de la République socialiste du Vietnam, Vo Van Thuong. Il s'agira de sa troisième visite dans ce magnifique pays depuis qu'il est devenu secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois. Il a écrit qu’il ressent déjà une chaleur semblable à celle ressentie lors des visites chez des proches et des voisins.



Selon lui, la Chine et le Vietnam sont reliés par des montagnes et des rivières, bénéficiant d’une proximité culturelle, chérissant les mêmes idéaux et ayant un avenir commun devant eux. Inspirés par des visions, des convictions et une empathie communes, le Président Mao Zedong, le Président Hô Chi Minh et d'autres dirigeants des anciennes générations des deux Partis et des deux pays ont cultivé une amitié sino-vietnamienne caractérisée par "la camaraderie et la fraternité". Ils sont restés unis de tout cœur et se sont soutenus dans la poursuite de l'indépendance et de la libération nationales. En faisant progresser le socialisme, ils ont partagé leurs expériences et élargi leur coopération, écrivant ensemble un chapitre historique de l'amitié sino-vietnamienne.



Cette année marque le 15e anniversaire du partenariat de coopération stratégique intégral Chine-Vietnam. Malgré les évolutions de l'environnement mondial, les deux Partis, les deux pays continuent de travailler ensemble pour maintenir la paix et la tranquilité, poursuivre le développement et la coopération et promouvoir la prospérité et le progrès. Ils ont trouvé une voie prometteuse pour construire une communauté de destin pour l'humanité, a-t-il souligné.



Dans son article, Xi Jinping a décrit les principales caractéristiques des relations entre les deux pays:



• Les deux pays doivent maintenir la communication stratégique et renforcer les fondations politiques d’une communauté Chine-Vietnam tournée vers un avenir partagé. Il est important de maintenir la communication stratégique à de hauts niveaux pour garantir que le navire des relations sino-vietnamiennes puisse briser les vagues et continuer à progresser régulièrement. Les deux parties doivent se soutenir fermement dans la poursuite de la voie du socialisme adaptée aux réalités nationales de chacune. Elles doivent coordonner leurs deux priorités, à savoir le développement et la sécurité, et mettre en œuvre conjointement l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative de sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale. Elles doivent approfondir les échanges sur la théorie et la pratique du développement du socialisme, repousser ensemble les risques et les défis extérieurs et assurer des progrès réguliers et durables dans l’édification du socialisme.



• Les deux pays doivent faire bon usage de leurs forces complémentaires pour consolider les bases de la coopération pour une communauté Chine-Vietnam tournée vers un avenir partagé. La Chine promeut un nouveau paradigme de développement grâce à une ouverture de haute qualité, et le Vietnam connaît une période de croissance économique robuste. Ils doivent tous les deux valoriser tout le potentiel de leur proximité géographique et de la complémentarité de leurs industries. En plus, il est nécessaire d’accélérer la synergie entre l’initiative "la Ceinture et la Route" et la stratégie "Deux corridors et un cercle économique", et élargir la coopération dans des domaines tels que la connectivité, la réforme des entreprises publiques, l'énergie verte et les minéraux critiques… dans le but de mieux servir le développement national de chacun et de bénéficier aux deux pays et aux deux peuples.



• Les deux pays doivent multiplier les échanges amicaux pour consolider le soutien populaire à une communauté Chine-Vietnam tournée vers un avenir partagé. ''Un voisin près de toi vaut mieux qu'un parent qui se trouve loin''. Le peuple est la racine, la bouée de sauvetage et la source de la force des relations sino-vietnamiennes. Ils doivent renforcer la coopération et les échanges amicaux et valoriser pleinement les mécanismes d'échange de contrepartie tels que les médias centraux, les organes de recherche, les départements culturels et touristiques, les éditeurs, ainsi que les institutions de radio, de cinéma et de télévision. Ils doivent approfondir la coopération dans l'enseignement de la langue chinoise, l'enseignement professionnel, les sports et la santé. Il est essentiel d’assurer le succès des événements importants, notamment le Forum populaire Chine-Vietnam, et la Rencontre d'amitié de la jeunesse chinoise et vietnamienne, en vue d'accroître la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples, en particulier entre les jeunes générations. Les deux pays devront également avoir davantage de vols directs entre eux. La Chine encouragera davantage de touristes à visiter le Vietnam pour découvrir le charme unique de la culture et de l'histoire vietnamiennes.



• Les deux pays doivent gérer correctement les divergences et élargir le consensus pour une communauté Chine-Vietnam tournée vers un avenir partagé. Ils doivent agir sur la base des accords communs conclus par les dirigeants des deux Partis et des deux pays, gérer correctement les divergences sur les questions maritimes et rechercher ensemble des solutions mutuellement acceptables. Les deux pays doivent rester déterminés à œuvrer pour le bénéfice mutuel et la coopération gagnant-gagnant, promouvoir vigoureusement la coopération et déployer les efforts nécessaires pour créer un environnement extérieur favorable au développement de chacun, contribuant à la stabilité et la sécurité à long terme dans la région./.