Construire des relations solides Vietnam-Nouvelle-Zélande

Dans une interview récemment accordée à l'Agence vietnamienne d’Information, l'ambassadrice Wendy Hinton a déclaré que la Nouvelle-Zélande avait un nouveau gouvernement élu en octobre dernier, ce qui est très important pour le gouvernement du Premier ministre Christopher Luxon, car il s'agit de la première visite en Nouvelle-Zélande d'un chef du gouvernement vietnamien depuis cette élection.Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera donc pour la première fois non seulement le Premier ministre Christopher Luxon, mais également le président du Parlement néo-zélandais, le gouverneur général et d'autres hauts fonctionnaires, ce qui soulignera l'importance des relations Vietnam-Nouvelle-Zélande. .En repensant à 2021, la diplomate néo-zélandaise a déclaré que la Nouvelle-Zélande et le Vietnam avaient conclu un plan d'action de partenariat stratégique et que la visite serait l'occasion de réexaminer ce plan, étudier des performances obtenues pour valoriser les domaines potentiels dans l’avenir. Étant donné que 2024 est la dernière année de ce plan, les deux parties examineront au plus haut niveau si elles souhaitent poursuivre dans cette voie à l’avenir.Ils discuteront de la manière dont ils pourraient célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2025, a déclaré la diplomate, ajoutant que dans l'ensemble, ce serait une bonne occasion pour les dirigeants des deux parties de parler des liens dans tous les domaines afin d'établir des relations solides.Certains domaines dans lesquels les deux pays travaillent déjà ensemble incluent la coopération agricole et le développement économique, et il existe également d'autres possibilités de coopération dans les domaines du changement climatique, de l'économie verte, de la transformation numérique et de la technologie agricole.

Soulignant les étapes marquantes des relations bilatérales depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en juin 1975, elle a déclaré que le commerce bilatéral avait atteint 1,67 milliard de dollars en décembre 2023, ce qui n'est pas très loin de l'objectif de 2 milliards de dollars plus tard cette année.

L’agriculture étant un élément clé des relations commerciales bilatérales, les priorités communes actuelles sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sécurité alimentaire, la santé des plantes et des animaux et le développement rural.

Mme Wendy Hinton a également souligné les progrès des relations bilatérales dans les domaines de l'éducation, de la défense et de la sécurité, de l'énergie propre, de la résilience climatique dans l'agriculture, l'horticulture et l'aquaculture, ainsi que de la gestion des catastrophes et des risques en matière de sécurité des barrages, en particulier dans la région du Mékong.

Interrogé sur le rôle et la position du Vietnam sur la scène mondiale, la diplomate a déclaré que la Nouvelle-Zélande considérait le Vietnam comme un facteur important dans la région et dans le monde, ajoutant que le Vietnam s'était engagé de manière vraiment constructive et responsable dans les cadres mondiaux et régionaux, tels que la mission de maintien de la paix de l'ONU et l’adhésion au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2022.



Le Vietnam a reçu les visites d'une série de hauts dirigeants en 2023, ce qui montre que le Vietnam est un partenaire stable et tourné vers l'extérieur, a-t-elle ajouté.



La diplomate a souligné que la Nouvelle-Zélande et le Vietnam ont un très solide historique de coopération au sein d'organisations et d'institutions régionales telles que l'APEC et d'une structure régionale centrée sur l'ASEAN ainsi que d'initiatives d'intégration économique, et que les deux pays partagent un engagement envers le multilatéralisme et le droit international.



La Nouvelle-Zélande et le Vietnam sont tous deux membres de plusieurs accords commerciaux régionaux tels que le Partenariat économique régional global (RCEP), la Zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA) et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), a-t-elle déclaré, ajoutant que la Nouvelle-Zélande se félicitait du partenariat du Vietnam dans ce contexte.



Alors que le Vietnam coordonne les relations de dialogue ASEAN-Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027, elle a déclaré que cela constitue une excellente opportunité pour booster la coopération bilatérale sur les questions régionales et consolider le partenariat bilatéral dans la région. - VNA/VI