Construire des centres financiers internationaux au Vietnam avec des conditions supérieures

Lors de la réunion. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage des centres financiers régionaux et internationaux au Vietnam, a présidé ce jeudi après-midi à Hanoï une réunion dudit comité pour rédiger un projet de Résolution de l'Assemblée nationale sur la construction d'un centre financier international au Vietnam.



Lors de la réunion, les délégués ont discuté en profondeur de questions connexes telles que l’objectif de construire un centre financier international ; son modèle au Vietnam ; des orientations de développement et des domaines essentiels ; des membres, des principaux produits du centre ; des politiques et des mécanismes spécifiques ; des infrastructures, des ressources humaines; l’application des institutions et des pratiques internationales; les opérations bancaires ; le règlement des conflits selon les normes internationales…



En conclusion de la réunion, Pham Minh Chinh a demandé à l'équipe de rédaction d'absorber les avis et de perfectionner davantage le projet de Résolution.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage des centres financiers régionaux et internationaux au Vietnam. Photo : VNA

Pour l’heure, le Vietnam promeut un développement rapide et durable, s’efforçant d’atteindre une croissance à deux chiffres dans les temps à venir. Il est notamment nécessaire de mobiliser toutes les ressources pour le développement, y compris les ressources financières du Centre financier international, a-t-il ajouté.



Sur cette base, il a demandé de construire au Vietnam un centre financier international doté d’un environnement juridique transparent et ouvert ; des infrastructure modernes et performantes, répondant aux exigences de développement, adaptée aux tendances mondiales et aux conditions spécifiques du Vietnam.



« Le mécanisme et les politiques, les infrastructures, les ressources humaines, la gouvernance, etc. du centre financier international au Vietnam doivent être supérieurs à d'autres centres financiers internationaux », a souligné le dirigeant.



Considérant que le Centre financier international du Vietnam doit être un « terrain de jeu libre et égale, avec des avantages harmonieux et des risques partagés », le Premier ministre a souligné que le fonctionnement du centre devrait garantir le respect des institutions du marché. Les capitaux du centre doivent circuler librement et les procédures impliquées devraient être simples.



Acceptant la construction du Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville et du Centre financier régional à Da Nang, placés sous une gestion commune mais avec leurs propres caractéristiques spécifiques, le Premier ministre a demandé d'achever d'urgence les rapports, les présentations, les projets de Résolutions et les programmes d'action sur la construction de ces centres au Vietnam à soumettre aux autorités compétentes. -VNA/VI