Construction des internats primaires-collèges dans 248 communes frontalières

Le Bureau politique a approuvé une politique d’investissement pour la construction d’internats combinant enseignement primaire et secondaire dans 248 communes situées le long des frontières terrestres du pays, selon une conclusion récemment rendue publique.

Cette initiative constitue une tâche prioritaire dans le développement socio-économique et la mise en œuvre des politiques ethniques. Elle vise à améliorer le niveau d’éducation, la qualité des ressources humaines, à former un vivier de cadres locaux et issus des minorités ethniques, tout en contribuant à renforcer la vie matérielle et spirituelle des populations frontalières, ainsi qu’à consolider la défense et la sécurité nationales.

Au moins 100 établissements scolaires, neufs ou rénovés, devront être achevés cette année, avant le début de la prochaine année scolaire. Ces écoles serviront de projets pilotes pour une généralisation ultérieure, avec l’objectif global d’atteindre 248 établissements dans un délai de deux à trois ans. Elles devront répondre aux normes techniques en matière de conception, d’échelle, d’infrastructures éducatives, et disposer des équipements nécessaires au développement scolaire, physique et moral des élèves, tout en garantissant des conditions de vie sûres.

Le Comité du Parti du gouvernement est chargé de diriger la mise en œuvre, en coordination avec les ministères concernés, les agences compétentes et les Comités populaires des provinces frontalières.

Le Comité du Parti du ministère de l’Éducation et de la Formation travaillera avec les autorités locales pour réviser, adapter et compléter les règlements afin de garantir aux élèves des zones frontalières l’accès à des politiques d’internat ou de semi-internat adaptées à leur réalité géographique.

En collaboration avec le ministère de l’Intérieur, il élaborera un plan d’allocation des enseignants, tiendra compte des besoins futurs, assurera la formation en langues ethniques et proposera des budgets permettant un fonctionnement durable des établissements ainsi que des primes appropriées pour les enseignants dans ces conditions particulières.

Des mesures seront également prises pour encourager le personnel éducatif à s’installer dans les communes frontalières. Un mécanisme de jumelage entre les établissements des zones défavorisées et ceux des autres régions sera mis en place, favorisant ainsi les échanges et le soutien mutuel.

Le Comité du Parti du ministère de la Construction, en lien avec les ministères de l’Éducation et de la Formation et des Affaires ethniques et religieuses, développera des modèles standardisés adaptés aux spécificités locales.

Le Comité du Parti du ministère des Finances coordonnera avec les autorités concernées pour mobiliser les ressources financières nécessaires, issues des budgets central et local, ou d'autres sources légitimes, afin de garantir les investissements requis, les phases de construction et la sélection des prestataires, tout en assurant un financement opérationnel durable des établissements.

Les Comités populaires des provinces frontalières devront préparer les terrains et les infrastructures techniques en lien avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Enfin, le Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et les grandes organisations de masse lanceront des campagnes de mobilisation à l’échelle nationale pour soutenir la construction et la modernisation des écoles dans ces communes reculées. -VNA/VI