Consolider les relations Vietnam - Cambodge dans un contexte mondial incertain

Dans la matinée du 6 février, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, est arrivé à Phnom Penh, entamant une visite d’État au Royaume à l’invitation du Roi Norodom Sihamoni.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Him Raksmey, directeur exécutif du Centre cambodgien d’études régionales (CCRS), a souligné que la visite du secrétaire général To Lam au Cambodge revêtait une importance particulière pour continuer à consolider et à renforcer les relations traditionnelles entre les deux pays, tant sur les plans bilatéral, régional qu’international, notamment dans un contexte mondial marqué par des évolutions complexes et imprévisibles.

Il s'agit de l'un des premiers voyages à l'étranger du dirigeant vietnamien depuis sa réélection au poste de secrétaire général du PCV lors du récent congrès du Parti vietnamien. Him Raksmey a souligné que ce déplacement témoignait non seulement de l'importance des relations entre les deux pays, mais aussi du respect et de la haute estime que le Vietnam et le Cambodge portent aux liens étroits et profonds qui caractérisent leurs relations bilatérales.

Au niveau régional, Him Raksmey a estimé que cette visite d’État offrait une occasion aux dirigeants de haut niveau des deux pays de se rencontrer, d’échanger et de discuter des questions régionales, afin d’identifier davantage de convergences et d’intérêts communs.

Du point de vue international, l’expert a indiqué que la visite du secrétaire général To Lam au Cambodge constituait un moment important permettant aux dirigeants des deux pays d’échanger en profondeur sur de nombreuses questions internationales d’intérêt commun.

Dans cette optique, Him Raksmey a réaffirmé que la visite du secrétaire général To Lam au Cambodge contribuait de manière significative à la consolidation et au renforcement des relations traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge, aux niveaux bilatéral, régional et international, dans un contexte mondial de plus en plus complexe et incertain.-VNA/VI