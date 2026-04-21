Consolidation des relations de coopération Vietnam-Irlande

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a reçu, le 21 avril à Hanoï, l’ambassadrice d’Irlande au Vietnam, Deirdre Ní Fhallúin. Était également présent Patrick McKillen, consul honoraire du Vietnam en Irlande.

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et le consul honoraire du Vietnam en Irlande, Patrick McKillen, à Hanoï. Photo : VNA

Lors de la rencontre, la vice-ministre vietnamienne a remercié la partie irlandaise pour sa coordination dans l’organisation réussie de la session de consultations politiques Vietnam–Irlande tenue à Dublin en mars 2026, ainsi que pour l’inauguration officielle de l’ambassade du Vietnam en Irlande. Elle a souligné qu’il s’agit d’une étape importante reflétant la volonté de renforcer davantage les relations bilatérales, conformément aux engagements pris par le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm lors de sa visite en Irlande.​

La vice-ministre a proposé aux deux parties de continuer à promouvoir des orientations prioritaires : renforcer la confiance politique ; intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau ; organiser des activités d’échanges entre jeunes, étudiants, ainsi que des événements culturels et artistiques à l’occasion des 30 ans des relations diplomatiques ; encourager l’Irlande à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements Vietnam–UE (EVIPA) ; maintenir et élargir les programmes de bourses, dont l’Ireland Fellows Programme destiné aux étudiants et doctorants vietnamiens ; encourager les entreprises touristiques irlandaises à participer aux grands événements touristiques au Vietnam ; et renforcer la coordination entre les deux pays durant la présidence irlandaise de la Commission européenne au second semestre 2026.

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L’ambassadrice Deirdre Ní Fhallúin a salué l’ouverture de l’ambassade du Vietnam à Dublin, la considérant comme une preuve tangible de l’engagement à promouvoir les relations bilatérales. Elle a indiqué que, sur la période 2023–2025, le nombre d’étudiants vietnamiens en Irlande ainsi que celui des touristes irlandais au Vietnam ont connu une croissance positive. À l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, l’Irlande souhaite organiser diverses activités culturelles, notamment des spectacles musicaux ainsi que des événements de promotion de l’image de l’homme et de la nature irlandais au Vietnam. Elle a également partagé les priorités de l’Irlande dans le cadre de sa prochaine présidence de la Commission européenne.

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Les deux parties ont convenu de poursuivre le renforcement des échanges de délégations, en particulier de haut niveau, et de coordonner l’organisation des activités célébrant le 30e anniversaire des relations diplomatiques, telles que l’échange de messages de félicitations, l’organisation d’événements culturels, de festivals de films, d’expositions artistiques, de programmes musicaux et d’échanges entre les peuples.

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À cette occasion, la vice-ministre Le Thi Thu Hang s’est également entretenue avec Patrick McKillen sur les mesures visant à promouvoir la coopération dans les domaines des sciences et technologies, du commerce et de l’investissement, ainsi que les échanges entre les peuples, tout en soutenant les entreprises des deux pays dans le renforcement des connexions et l’exploration des marchés respectifs.

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Patrick McKillen s’est dit confiant quant aux perspectives de coopération Vietnam–Irlande et s’est engagé à contribuer activement à la promotion des initiatives de coopération, afin d’élever les relations d’amitié entre les deux pays à un niveau supérieur. - VNA/VI