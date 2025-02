Conservation de la faune rare et menacée associée à l'exploitation durable des ressources biodiversitaires

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a présidé, le 17 février à Hanoï, une réunion pour donner des avis sur le projet de décret relatif à la gestion des plantes et animaux forestiers précieux, rares et menacés, ainsi qu’à la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Le projet de décret comprend cinq chapitres, 28 articles, visant à renforcer la protection, l'investigation, l’évaluation de l'état actuel et la recherche scientifique sur les plantes et les animaux forestiers précieux, rares et menacés ; à réglementer l’élevage d'animaux sauvages ; à préciser les conditions d’élevage, de culture et d’octroi de codes pour les installations d’élevage et de culture des espèces inscrites à l’Annexe de la CITES ; et à définir les conditions d’exportation, de réexportation, d’importation ainsi que les procédures d’octroi de licences et de certificats CITES pour ces espèces.

Le projet de décret prend en compte les révisions récentes de la CITES. Il est cohérent avec les autres réglementations juridiques pertinentes, maintient et renforce les points forts des décrets antérieurs tout en les adaptant aux évolutions pratiques.

En plus d’ajouter des critères pour l’établissement de la liste des animaux et plantes forestiers précieux, rares et menacés au Vietnam, le projet prévoit des procédures pour l’exploitation des spécimens inscrits à l'Annexe de la CITES provenant de la nature ou de l'élevage. Il régule aussi l’octroi de prolongations et la modification des codes des installations d'élevage et de culture, les exemptions de permis CITES, ainsi que les procédures liées à l’octroi, au remplacement et à l'annulation des permis CITES. La gestion de l’exploitation, de l’élevage, de la culture, de l’exportation et de l’importation des spécimens est également encadrée par ces règlements.

Le projet de décret modifie sept points clés, notamment en ce qui concerne les fonctions et les tâches de gestion de la CITES Vietnam et de son agence scientifique, ainsi que la mise à jour de la liste des espèces CITES après chaque réunion des pays membres.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a insisté sur le fait que les réglementations doivent être applicables dans la pratique, via des mesures administratives, économiques et pénales, afin de lutter efficacement contre l’exploitation, le commerce et l’utilisation des animaux et des plantes sauvages rares, précieuses et menacées.

Il a également souligné que les efforts de protection et de conservation des espèces rares et menacées doivent aller de pair avec une exploitation durable, la valorisation économique des ressources de la biodiversité et la création de moyens de subsistance pour les populations autochtones.

Concernant les activités d'investigation, de recherche et d'évaluation des ressources de la biodiversité, le vice-Premier ministre a demandé qu’une agence spécifique soit chargée de publier les données, d'élaborer des cartes et de suivre l’évolution des ressources biodiversitaires au Vietnam. - VNA/VI