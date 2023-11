Conseil de sécurité de l'ONU : le Vietnam affirme l’importance du maintien de la paix

L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA Le Vietnam a affirmé que la paix était une condition préalable au développement.

Lors d’un débat du Conseil de sécurité tenu le 20 novembre, l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU ), a souligné le lien fondamental entre paix et développement qui est encore plus crucial dans le contexte actuel de conflits plus nombreux alors que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est loin d’être sur la bonne voie.



Le Conseil de sécurité doit jouer un rôle de premier plan dans la prévention de la course aux armements et dans la résolution des conflits par des moyens pacifiques, afin que davantage de ressources puissent être consacrées au développement « dans l’intérêt de l’humanité », a déclaré le représentant vietnamien.



Il a jugé impératif que le Conseil accorde une importance plus grande à la lutte contre les causes profondes liées au développement dans l’origine des conflits et adopte une approche systémique pour promouvoir une paix et un développement durables et briser le cercle vicieux du conflit et de la pauvreté.



Les activités du Conseil de sécurité et des missions de maintien de la paix et des missions politiques spéciales doivent être placées dans le contexte général de mise en œuvre des objectifs de développement durable et des initiatives internationales connexes, en tenant compte de facteurs de développement dans la mobilisation financière pour la consolidation de la paix, a-t-il souligné.



Le diplomate vietnamien a également jugé essentiel que le Conseil de sécurité accorde davantage d’attention à la réponse aux menaces émergentes et « non traditionnelles » qui pèsent à la fois sur le développement et la sécurité commune, notamment les changements climatiques et l’élévation du niveau de la mer.



Déchiré autrefois par la guerre, le Vietnam a obtenu de nombreuses réalisations exceptionnelles en matière de développement au cours de ces 50 dernières années, avec comme vision de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045 et d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.



Plus que quiconque, le Vietnam comprend l'importance de promouvoir le développement socio-économique, d'assurer le bien-être social, de maintenir la paix et la stabilité. Le Vietnam est toujours prêt à partager ses expériences en la matière avec la communauté internationale, a déclaré Dang Hoang Giang.