Connexion pour promouvoir l’exportation de produits agricoles en 2023

Panorama de la conférence

Ta Van Tuong, directeur adjoint du Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural de Hanoï, prend la parole à la cérémonie inaugurale

Cérémonie de signature entre société afin de promouvoir l’écoulement de produits agricoles à Hanoï

Délégués visitant un stand de produits agricoles

Délégués participant à la conférence

Des représentants des sociétés de production ou de distribution prennent la parole à la conférence

Ces derniers temps, le secteur de l’Agriculture a informé les sociétés d’exportation des réglementations sur l’amélioration de la qualité, de l’hygiène alimentaire, afin de de répondre aux exigences des marchés d’exportation. Il a mis en œuvre le programme de coordination entre le Comité populaire municipale de Hanoï et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural portant sur l’assurance de la sécurité alimentaire, l’amélioration de la qualité, et de la valeur de la chaîne de fourniture de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, l’assistance aux sociétés d’exportation de la ville.

Le secteur a trouvé des sources de matières premières et de marchandises, ce pour assurer et promouvoir les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de la capitale et d’autres villes et provinces, a créé des chaînes de production et de fourniture de ces produits.

« En neuf mois 2023, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de la capitale ont atteint 1,345 milliards d’USD dont 777 millions d’USD de produits agricoles soit une hausse de 22,9% sur la même période de l’année passée. Hanoï compte plus de 250 sociétés exportant des produits agricoles », a fait savoir à la conférence, Ta Van Tuong, directeur adjoint du Service de l’Agriculture et du Développement rural de la capitale.

A la conférence, Truong Xuân Truong, chargé de services commerciaux du Vietnam aux Emirats arabes unis (EAU), a présenté la réglementation, les exigences et la demande du marché émirati aux représentants des sociétés participant à la manifestation.

Des représentants de certaines sociétés de production, de distribution ont partagé des avantages et difficultés en termes de marché et de demande du marché, la connexion dans l’achat de produits. Ils ont proposé des solutions pour accélérer la consommation de produits agricoles dans les temps à venir.

Une cérémonie de signature entre sociétés ayant pour but de promouvoir la consommation de produits agricoles à Hanoï et d’autres villes et provinces a eu lieu lors de la conférence ./.