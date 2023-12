Un congrès sur la création de l'Union des Vietnamiens en Allemagne a eu lieu le 3 décembre à Berlin, réunissant plus de 300 délégués représentant plus de 80 organisations et associations vietnamiennes et intellectuels résidant et travaillant dans les 16 Länder de l'Allemagne.

Il s'agit d'un nouveau jalon important affirmant la solidarité et le développement de la communauté des Vietnamiens en Allemagne.

Le Comité exécutif de l'Union est composé de 40 membres. Nguyen Van Hien, directeur général du Centre commercial Dong Xuan à Berlin, a été élu président.

S'exprimant lors du congrès, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a déclaré que le congrès sur la création de l'Union des Vietnamiens en Allemagne était un événement attendu depuis longtemps.

Avec plus de 200.000 Vietnamiens travaillant ou étudiant en Allemagne, il est nécessaire d'avoir une "maison commune" pour représenter les intérêts officiels de cette communauté, a-t-il affirmé. -VNA/VI