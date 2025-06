Conflit Israël-Iran : les Vietnamiens en Israël sont invités à s'enregistrer pour participer aux plans d'évacuation

Dans un contexte d'escalade du conflit entre Israël et l'Iran, l'ambassade du Vietnam en Israël a annoncé des mesures urgentes pour protéger les citoyens vietnamiens, notamment la compilation d'une liste de ressortissants et la collecte d'informations sur les demandes d'évacuation de la communauté vietnamienne en Israël.

Cela vise à élaborer des plans d'aide appropriés et rapides si nécessaire.

En raison de la réglementation actuelle du pays d'accueil, quitter Israël, notamment en cas d'urgence, et transiter par un pays tiers pour retourner au Vietnam nécessitent des procédures complexes. Celles-ci incluent la soumission d'informations personnelles détaillées et extrêmement fiables afin de faciliter les processus de vérification et de prise de décision impliquant les autorités israéliennes, vietnamiennes et des pays tiers.

L'ambassade travaille en étroite collaboration avec les agences locales compétentes afin de se tenir informée et d'apporter le meilleur soutien possible aux ressortissants vietnamiens.

L'ambassade appelle tous les citoyens à enregistrer proactivement leurs informations personnelles et leurs intentions d'évacuation via le formulaire d'inscription fourni. Des informations précises sont essentielles pour que l’ambassade puisse élaborer des plans appropriés et fournir une assistance en cas de besoin.

Pour toute assistance, les citoyens sont invités à contacter les agents consulaires suivants via la hotline de protection des citoyens :

Tran Van Giooc, Premier secrétaire

Téléphone : +972-55-502-5616

Courriel : giooctv.mofa@gmail.com

Nguyen Thuy Anh, Deuxième secrétaire

Téléphone : +972-52-727-4248

Courriel : anhnguyen.mofavn@gmail.com

Nguyen Bich Thuy, Premier secrétaire

Téléphone : +972-50-878-3373

Courriel : thuynb.mofa@gmail.com

Formulaire d’inscription :

https://docs.google.com/forms/d/1Uee4KnpuRWTUleHRgq8PbuBcjd3hgIT5WoDuLo3w7Aw/edit

L’ambassade encourage vivement les citoyens vietnamiens en Israël à maintenir des contacts réguliers afin d’assurer une coordination efficace pour la protection de la sécurité de l’ensemble du pays. L'ambassade du Vietnam en Israël s'engage à faire tout son possible pour protéger les droits et la sécurité des ressortissants vietnamiens résidant dans le pays d'accueil. - VNA/VI