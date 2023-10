Conflit Israël – Hamas : le Vietnam condamne les attaques contre les civils et les infrastructures civiles

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a condamné toutes les attaques contre des civils et des infrastructures civiles, affirmant que le Vietnam est profondément préoccupé par la situation tendue actuelle au Moyen-Orient, en particulier les pertes subies par les civils.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU). Photo: VNA

S'exprimant lors d'un débat ouvert sur la situation au Moyen-Orient, axé sur le conflit en cours entre Israël et le mouvement Hamas, à l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 octobre, l'ambassadeur vietnamien a appelé toutes les parties à cesser immédiatement le feu, à faire preuve d'un maximum de retenue, à respecter la loi humanitaire international et à appliquer toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie des personnes, notamment en garantissant la sécurité et la libération immédiate de tous les otages, en minimisant les dommages aux infrastructures civiles essentielles, conformément à la Résolution 2573 (2021) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le diplomate vietnamien a appelé la communauté internationale, en particulier toutes les parties concernées, à créer des conditions favorables pour mettre fin aux combats, reprendre le dialogue et les négociations, permettre l'accès humanitaire et déployer des opérations de secours humanitaires en temps opportun et sans entrave en faveur des personnes ayant besoin d'assistance, tout en garantissant la sécurité des travailleurs humanitaires.

Dang Hoang Giang a exprimé son soutien aux efforts de médiation de l'ONU, des pays membres de l'ONU ainsi que des organisations internationales et régionales, soulignant qu'à long terme, il est nécessaire de mettre fin aux activités qui incitent à davantage de violence et de haine entre les deux parties, de mettre un terme à l'expansion de les colonies en Cisjordanie, la destruction de maisons et l'expulsion de Palestiniens, et respecter le statu quo des lieux saints à Jérusalem.

Le représentant vietnamien a proposé de reprendre les activités du Quatuor pour le Moyen-Orient, a exhorté les parties à reprendre les négociations pour résoudre les causes profondes, dans le but de parvenir à une solution à deux États conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU, y compris la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale, coexistant pacifiquement aux côtés de l’État d’Israël, avec des frontières internationalement reconnues basées sur celles d’avant 1967.

Il a également appelé l'ONU et le Conseil de sécurité à s'efforcer de transmettre un message unifié et constructif, contribuant ainsi à promouvoir les efforts visant à réduire les tensions, à mettre fin aux combats, à protéger les civils et à soutenir la reprise du dialogue et des négociations.