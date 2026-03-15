Conflit au Moyen-Orient : l’ambassade du Vietnam en Israël recommande à la communauté de suivre les nouvelles consignes de sécurité

Scènes de destruction après des frappes aériennes israéliennes dans le quartier d’Aïcha Bakkar, au centre de Beyrouth, au Liban. Photo: Xinhua/VNA

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Tel Aviv, dans la soirée du 14 mars (heure locale), l’ambassade du Vietnam en Israël a informé la communauté vietnamienne résidant, étudiant et travaillant dans le pays des mises à jour de la politique de défense civile du Commandement du Front intérieur israélien.

Selon les dernières informations, ces mesures sont appliquées de 19h00 le 14 mars à 06h00 le 16 mars. Durant cette période, Israël maintient un niveau d'"activité limitée" à l’échelle nationale : les activités éducatives restent suspendues, tandis que les rassemblements et le travail ne sont autorisés que si l’accès à des abris conformes est garanti.

À partir de 06h00 le 16 mars, les mesures de sécurité seront ajustées selon les régions. Dans plusieurs zones du nord et du centre du pays, notamment à Haïfa, Acre, Safed, Tibériade, Nazareth, Tel Aviv, Netanya, Herzliya et Jérusalem, les restrictions seront maintenues et les activités éducatives resteront suspendues. Dans certaines zones du sud, telles qu’Eilat, Arad, Dimona, Beer Sheva, la région d’Arava et le sud du Néguev, les activités éducatives et sociales pourront reprendre de manière limitée, à condition de garantir l’accès rapide à des abris en cas d’alerte.

L’ambassade du Vietnam a recommandé aux ressortissants vietnamiens de suivre attentivement les consignes du Commandement du Front intérieur israélien et de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Elle a également indiqué qu’elle continuerait de suivre de près l’évolution de la situation et d’informer rapidement la communauté.

Selon l’ambassade, aucun cas de blessure ni aucun dommage matériel concernant la communauté vietnamienne en Israël n’a été signalé jusqu’à présent. -VNA/VI