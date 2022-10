Confiance de la communauté internationale en les contributions du Vietnam aux mécanismes de l'ONU

Le Vietnam a été élu mardi 11 octobre au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025, lors de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Vue d'une séance de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Source : ONU



A cette occasion, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) les avantages et défis lors du processus de la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme.

Il a fait savoir que le Vietnam était un candidat soutenu par les 10 pays de l'ASEAN et le seul candidat de la région, démontrant ainsi que la solidarité et le consensus au sein de l'ASEAN était très importants.

Ensuite, il s’agit de la confiance de la communauté internationale dans les réalisations économiques du Vietnam, où le peuple est toujours au cœur du développement ; ainsi que dans les contributions très responsables du Vietnam aux mécanismes de l'ONU ces deux dernières années.

Le diplomate a également insisté sur la participation de l'ensemble du système politique, des ministères et des agences, l'attention particulière des hauts dirigeants, la promotion du travail d'information et de propagande ces dernières années, permettant également à l'opinion publique nationale et internationale de mieux comprendre la candidature du Vietnam ainsi que ses engagements à contribuer à la protection des droits de l'homme sur son sol et dans le monde.

Il a également parlé des nombreuses difficultés du Vietnam dans cette élection. Le nombre de candidats était trop important. En particulier dans la région Asie-Pacifique, 7 pays y ont participé.

Les droits de l'homme sont l'un des trois piliers de l’ONU que sont la paix, le développement et les droits de l'homme, et le Conseil des droits de l'homme est le principal organe de l'ONU chargé d'élaborer une orientation sur les droits de l'homme. Par conséquent, les pays attachent une grande importance à ce mécanisme et y participent activement.

Le Vietnam a rejoint le dernier des pays candidats et a traversé 2 ans de la pandémie de COVID-19 sans aucun contact ni réunion. Le travail de campagne électorale n'a été mis en œuvre que depuis début 2022.

La dernière difficulté concerne les nombreuses différences dans l'approche des droits de l'homme entre les pays, et il est nécessaire de trouver un dénominateur commun à accepter par tous, afin que les autres pays puissent voir que le Vietnam peut contribuer à l'effort commun.

Les 14 nouveaux membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU exerceront un mandat de trois ans, à compter de janvier 2023.



Ce résultat montre que la participation active du Vietnam aux activités du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, ses engagements et efforts vigoureux dans la promotion et la protection des droits de l’homme qui ont été reconnus et sont appréciés par la communauté internationale.

Pour ce nouveau mandat, le Vietnam aura l’opportunité de contribuer à la promotion de tous les droits de l’homme sur la base de l’objectivité, de la coopération et du dialogue.

Il s’agit de la deuxième fois que le Vietnam est élu au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, la première fois en 2013 pour le mandat 2014-2016 avec 184 voix sur 192, le score le plus élevé parmi les 14 nouveaux pays membres.