Conférence sur les réglementations d’exportation de produits agricoles

Panorama de la conférence “ Nouvelles réglementations d’exportation de produits agricoles vers certains marchés clés ». Photo : Thanh Giang/VI

Nguyên Ngoc Son, directeur adjoint du Service de l’Agriculture et du Développement rural de Hanoï, prononce un discours à l’ouverture de la conférence. Photo : Thanh Giang/VI

Le bureau SPS Vietnam, le Département de transformation et de développement des débouchés de produits agricoles, celui de protection végétale et le Service de l’Agriculture et du Développement rural de Hanoï ont informé les participants des potentialités du marché, de l’inscription du code de la région de production, du processus de quarantaine végétale et de sécurité alimentaire et végétale des produits exportés vers l’Union européenne, du processus de contrôle des produits exportés vers la République de Corée, du Japon…

Ces dernières années, Hanoï a continué d’élargir ses zones de production agricole et de culture concentrée pour produire des matières premières en grande quantité au service de la consommation intérieure et de l’exportation. Elle compte 35 zones de rizières, 104 de culture maraîchère, 56 de culture fruitière, 6 de culture théière, 66 d’aquaculture, 48 d’élevage porcin, 54 d’élevage de bœuf, 48 zones d’élevage concentré, 3.800 fermes d’élevage à grande échelle hors des centres urbains.

Des produits agricoles OCOP présentés à la conférence. Photo : Thanh Giang/VI

Des produits agricoles OCOP présentés à la conférence. Photo : Thanh Giang/VI

Délégués visitant un stand d’exposition. Photo : Thanh Giang/VI

La capitale dispose de 14.033 établissements de commercialisation et de production agricole, sylvicole et aquicole, 113 entrepôts de congélation pour les produits agricoles, sylvicoles et aquacoles dont 7 totalisant 29.000 m² de superficie au service de la logistique pour l’exportation.

Selon les chiffres du Département des Statistiques, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles de Hanoï ont atteint, entre janvier et juillet 2022, 102 millions d’USD, soit une hausse de 61% par rapport à la même période de 2021, dont 79 millions pour le bois et produits dérivés.

Parmi les produits de qualité de Hanoï exportés à l’étranger citons le longane de Dai Thanh - Quoc Oai, qui est exporté vers les Etats-Unis, le riz organique de Dong Phu vers l’Allemagne, les légumes de Van Duc vers la République de Corée, la banane rose vers la Chine…

Selon Nguyên Ngoc Son, directeur adjoint du Service de l’Agriculture et du Développement rural de la capitale, « Hanoï a évalué et classé 1.649 produits d’OCOP (Programme « chaque commune son produit ») dont 20 classés cinq étoiles et potentiels à l’exportation, 1 098 quatre étoiles, 534 trois étoiles, et 1.071 reconnus OCOP.

Hanoï a accordé du code à 16 zones de culture fruitière dont 8 de culture de bananiers, 8 de culture de longaniers et à 4 établissements d’emballage. La capitale développera dans les temps à venir les cultures de produits potentiels à l’exportation dont plus de 7.000 ha de riz Japonica, 3.200 ha de bananiers, plus de 5.000 ha de légumes bio, 50 ha de légumes organiques et plusieurs produits manufacturés pour l’exportation… /.