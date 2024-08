Conférence sur la noix de coco Kopyor de Tra Vinh

Le 26 août, la province de Tra Vinh (Sud) a organisé une conférence intitulée «Noix de coco Kopyor de Tra Vinh - 100 ans de formation et de développement».

La conférence a réuni près de 200 délégués, dont des scientifiques et des gestionnaires, dans le but de trouver des solutions pour développer la marque des Noix de coco Kopyor de Tra Vinh et améliorer continuellement les valeurs de ce fruit.

Au cours des 20 dernières années, les cultures de noix de coco Kopyor dans la province de Tra Vinh ont augmenté très rapidement, passant de 43 hectares en 2005 à plus de 1.277 hectares, avec environ 250.000 cocotiers à l’heure actuelle.

En août 2012, la noix de coco Kopyor de Cau Ke, Tra Vinh, a été officiellement inscrite sur la liste des 50 spécialités de fruits célèbres du Vietnam, selon l’organisation VietKings.-VNA/VI