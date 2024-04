Conférence sur la mise en œuvre d’une Directive contre la pêche INN

Dans l'après-midi du 22 avril, le Secrétariat du Comité central du Parti a tenu une conférence consacrée à la mise en œuvre de sa Directive 32-CT/TW sur le renforcement de la direction du Parti dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le développement durable de la pêche.

La conférence a vu la participation en ligne de représentants des 28 villes et provinces côtières.

Dans son discours prononcé lors de l’événement, Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central, a souligné l’importance de la sensibilisation, de l’action et de la détermination pour mettre en œuvre les objectifs et les solutions de la Directive 32-CT/TW, dans le but de faire retirer le « carton jaune » de la Commission européenne (CE) en 2024.

Selon elle, à long terme, si le « carton jaune » n'est pas supprimé, cela affectera non seulement le développement de la pêche et du pays, mais également la vie de millions de pêcheurs et d’autres travailleurs. Elle a donc demandé aux ministères, autres organes et localités concernés de faire preuve d'une grande détermination pour faire retirer le « carton jaune» en 2024.

Truong Thi Mai a estimé que même s'il restait de nombreux défis à relever, avec une pleine conscience et des actions drastiques, les objectifs fixés pourraient être atteints.

À long terme, il est nécessaire de restructurer la pêche vers la transparence, la responsabilité et la durabilité, de créer des moyens de subsistance convenables pour améliorer les conditions de vie des pêcheurs. En même temps, il faut une politique de préservation et de développement des ressources aquatiques à long terme. Cela contribuera ainsi à améliorer l’image, la position et le prestige du Vietnam, a-t-elle indiqué.

Lors de la conférence, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a présenté le programme d'action et le plan du gouvernement pour mettre en œuvre la Directive 32-CT/TW, avec de nombreuses tâches, dont améliorer l’efficacité des campagnes de communication, compléter les réglementations contre la pêche INN, améliorer les capacités d’application de la loi et de traitement de la pêche INN...

Pour le long terme, le vice-Premier ministre a déclaré qu'il était nécessaire de continuer à améliorer les politiques et les lois dans le domaine de la pêche, mettre en œuvre fortement des solutions de développement durable...-VNA/VI