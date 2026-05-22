Conférence sur la culture d'entreprise nordique

Vue de la conférence Work the Nordic Way 2026. Photo : VNA

NordCham Vietnam, en collaboration avec plusieurs partenaires, a organisé le 21 mai à Hô Chi Minh-Ville « Work the Nordic Way 2026 », sa conférence phare sur la marque employeur.



Cet événement a réuni des chefs d'entreprise, des professionnels des RH, des fondateurs et de jeunes talents pour des tables rondes et des présentations de marques employeur.



Les intervenants ont abordé des sujets clés, notamment la gestion des organisations face aux mutations économiques rapides, l'intégration efficace de l'intelligence artificielle en entreprise, la constitution d'équipes performantes et le développement de stratégies de gestion des talents dans des secteurs concurrentiels à l'échelle mondiale.



Certains experts ont affirmé que l'application des principes nordiques aux systèmes, aux structures organisationnelles et au leadership pourrait produire des résultats concrets, contribuant ainsi à renforcer les compétences et la pérennité de la main-d'œuvre vietnamienne. Ils ont également partagé des informations pratiques sur la culture d'entreprise nordique et les perspectives de carrière.



Thue Quist Thomasen, président de NordCham Vietnam, a déclaré que le programme « Work the Nordic Way » vise à créer une communauté de personnes partageant un attachement commun au Vietnam et aux pays nordiques. Grâce à un écosystème d'anciens élèves, de partenaires, d'innovateurs et de dirigeants actuels et futurs, il est possible de bâtir des environnements de travail où les talents non seulement peuvent s'épanouir, mais aussi prospérer.



NordCham Vietnam est la principale chambre de commerce représentant les entreprises danoises, finlandaises, norvégiennes et suédoises opérant au Vietnam. - VNA/VI