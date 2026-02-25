Conférence nationale sur les Résolutions n° 79-NQ/TW et n° 80-NQ/TW du Bureau politique

Dans la matinée du 25 février, à Hanoï, une conférence nationale pour l’étude, l’appropriation et la mise en œuvre de la Résolution n° 79-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie d’État et de la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne, a commencé.



Cette conférence d’une importance majeure, organisée par le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), se tient en présentiel au siège de l’Assemblée nationale, combinée à des connexions en ligne vers 27.284 points de visioconférence au sein des organes centraux, des provinces et villes, des communes, quartiers et zones spéciales, ainsi que des organisations du Parti dans l’armée, la police et les entreprises, réunissant plus de deux millions de délégués. L’événement est retransmis en direct sur la chaîne VTV1 de la Télévision vietnamienne, diffusé sur VOV1 et VOV Giao thong de la Voix du Vietnam, ainsi que sur des plateformes numériques.

Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, présente les points essentiels de la Résolution n° 80-NQ/TW. Photo : VNA



Le secrétaire général du Parti, To Lam, assiste à la conférence. Sont également présents le président de la République Luong Cuong, l’ancien président Truong Tan Sang (depuis le point de connexion dans la province de Tay Ninh), le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, l’ancien président de l’Assemblée nationale Nguyen Sinh Hung, ainsi que le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu.



Selon le programme, des exposés thématiques portant sur les contenus des Résolutions n° 79-NQ/TW et n° 80-NQ/TW, ainsi que sur les programmes d’action pour leur mise en œuvre, sont présentés.



Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, présente les points essentiels de la Résolution n° 80-NQ/TW.



Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, expose les contenus fondamentaux de la Résolution n° 79-NQ/TW.



Nguyen Hoa Binh, vice-Premier ministre permanent, présente les programmes d’action pour la mise en œuvre de ces deux résolutions.



Le secrétaire général To Lam prononce un discours d’orientation important lors de la conférence.



Trinh Van Quyet intervient ensuite pour exprimer son engagement à assimiler et à mettre en œuvre les orientations du secrétaire général. – VNA/VI