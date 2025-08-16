Conférence nationale sur la mise en œuvre des objectifs de la Communauté socio-culturelle de l’ASEAN

Une conférence nationale s'est tenue le 15 août à Hô Chi Minh-Ville afin d'évaluer la mise en œuvre du projet d'élaboration et d'exécution du plan de mise en œuvre des objectifs de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN jusqu'en 2025 (projet 161).

Luu Quang Tuân, chef du Département de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur, a souligné que les contenus du Projet 161 ont été intégrés aux politiques et programmes des ministères et des localités, avec des mesures concrètes et une répartition claire des responsabilités entre les entités concernées.

L'un des résultats notables est la rationalisation de l'appareil administratif, contribuant positivement à la réalisation des objectifs du projet. Cet accomplissement marque une étape essentielle dans la construction d'une communauté cohésive et bénéfique pour les citoyens.

Alors que le Plan directeur approche de son terme, les ministères et localités ont profité de la conférence pour échanger informations, expériences et défis rencontrés. Une évaluation finale est en cours d'élaboration, accompagnée de propositions concrètes de soutien, a précisé Luu Quang Tuân.

Parallèlement, les pays membres de l'ASEAN ont entamé la mise en œuvre de nouveaux plans stratégiques, approuvés lors du 46ᵉ Sommet de l'ASEAN en mai 2025, visant à bâtir une communauté dynamique, autonome et résiliente, au service du bien-être de la population et du développement régional.

Le Dr. Puthsodary Tat, représentant du Secrétariat de l'ASEAN, a présenté les progrès régionaux en matière de mise en œuvre des objectifs de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN, ainsi que le cadre de résultats du nouveau plan stratégique.

De son côté, l'ambassadeur Trân Duc Binh, chef du Département de l'ASEAN au ministère des Affaires étrangères, a évoqué la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2045, insistant sur la nécessité de renforcer la solidarité et l'autonomie stratégique. Il a également cité plusieurs domaines de coopération prioritaires, dont la logistique, la transformation numérique, l'économie numérique, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire.

Les participants ont convenu de renforcer les échanges et la coordination afin de finaliser le rapport national d'évaluation d'ici la fin de l'année. Ils ont aussi recommandé de mobiliser davantage de ressources en vue de la mise en œuvre du plan stratégique post-2025.-VNA/VI