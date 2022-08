La 6e conférence des tribunaux des provinces frontalières Laos-Vietnam-Cambodge sur la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale et l'entraide judiciaire a débuté le 10 août à Vientiane, au Laos.

Photo: VNA



La délégation de haut niveau de la Cour populaire suprême du Vietnam est conduite par son président Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique du Parti.Nguyen

Selonn le vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoune, l'événement montre non seulement la grande détermination mais aussi la solidarité des organes judiciaires des trois pays dans la lutte contre la criminalité transnationale.

Lors de l'événement, Nguyen Hoa Binh a déclaré apprécier les résultats de la coopération entre les organes judiciaires du Vietnam, du Laos et du Cambodge ces derniers temps. Selon lui, il s'agit d'une occasion pour les tribunaux des trois pays, notamment ceux des provinces frontalières, de discuter de mesures visant à améliorer l'efficacité de leur coopération, contribuant ainsi au resserrement de leur solidarité et de leur amitié.

Lors de cette conférence de deux jours, les participants discutent de deux sujets importants, l'un sur l'évaluation des résultats de la mise en œuvre du communiqué commun de la 5e conférence en 2018 et l'autre sur l'amélioration de la qualité de la prévention et de la lutte contre la criminalité transnationale et de l'entraide judiciaire. Ils adopteront un plan de coopération pour les temps à venir, afin de faire face à toutes les formes de criminalité transnationale dans la région.