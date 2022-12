Conférence de presse nationale 2022 : Promouvoir l'humanité de la presse

Conférence de presse nationale 2022. Photo: VNA

La conférence de presse nationale 2022, qui s’est tenue le 24 décembre à Ho Chi Minh-Ville, a souligné la nécessité de promouvoir l'humanité de la presse et de construire une culture des journalistes.

La conférence a été organisée par la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, le ministère de l’Information et de la Communication, l’Association vietnamienne des journalistes, dans le but de dresser le bilan de 2022 et de lancer les tâches de 2023.

La presse doit participer plus profondément et plus largement aux activités de communication sur les politiques, ainsi que renforcer leurs capacités d'analyser, d'expliquer, d'orienter, de créer un consensus pour que les gens comprennent les problèmes, a déclaré le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Thanh Lam.

En même temps, les agences publiques doivent mieux fournir des informations à la presse afin d'assurer une communication efficace sur les politiques, a-t-il ajouté.

Le ministère de l'Information et de la Communication a demandé aux organes de presse d'étudier et de mettre en œuvre le projet de "Présentation des personnes exemplaires dans la période 2022 - 2025" qui vient d’être lancé en décembre par le Premier ministre.