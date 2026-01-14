Conférence de presse internationale consacrée au 14e Congrès national du Parti

Permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, prend la parole. Photo : VNA

Dans l’après-midi du 14 janvier, au Centre national des conférences de Hanoï, la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse, en coordination avec la Direction du Centre de presse du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), a tenu une conférence de presse internationale consacrée au congrès, sous l'égide, entre autres, du permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu.

Informant la presse des principaux contenus du congrès, Tran Cam Tu, a précisé que, placé sous la devise « Unité – Démocratie – Discipline – Percée – Développement », le 14ᵉ Congrès national du Parti se tiendra à Hanoï du 19 au 25 janvier 2026. Il réunira 1 586 délégués, représentant plus de 5,6 millions de membres du Parti à travers le pays.

Le congrès a pour thème : « Sous la glorieuse bannière du Parti, unir nos forces et notre volonté pour mener à bien les objectifs de développement national à l’horizon 2030 ; faire preuve d’autonomie et de confiance, avancer résolument dans l’ère d’ascension de la nation, pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la prospérité, la richesse, la civilisation et le bonheur, et progresser fermement vers le socialisme ».

Le congrès examinera et adoptera plusieurs documents majeurs, dont le Rapport politique du Comité central du Parti du 13e mandat, présenté au 14e Congrès ; le Rapport de synthèse des questions théoriques et pratiques relatives aux 40 années de Renouveau (Đổi mới) selon l’orientation socialiste ; le Rapport de bilan de 15 ans d’application des Statuts du Parti (2011–2025), assorti de propositions d’amendement ; ainsi que le Rapport d’auto-évaluation de la direction et de la conduite du Comité central dju 13e mandat

Selon Tran Cam Tu, les préparatifs du congrès ont été menés à terme dans un esprit d’innovation. S’agissant des documents, il a indiqué que le Parti avait engagé une réforme importante en intégrant trois rapports – politique, socio-économique et construction du Parti – en un Rapport politique unifié et cohérent.

Fait notable, les documents du Congrès sont, pour la première fois, accompagnés d’un programme d’action précisant les projets, les calendriers et les responsabilités, afin de permettre une mise en œuvre immédiate des résolutions dès la clôture du congrès. Le projet de documents a été soumis à la consultation populaire, recueillant près de 14 millions d’avis, illustrant un large consensus entre la volonté du Parti et l’aspiration du peuple.

Concernant la préparation du personnel du Comité central du 14e mandat, Tran Cam Tu a souligné que le processus avait été conduit conformément aux règlements du Parti et au principe du centralisme démocratique, de manière rigoureuse, scientifique, démocratique, objective et transparente. Il vise à assurer un équilibre harmonieux entre critères et structures, entre continuité et innovation, entre formation théorique et capacités pratiques, ainsi qu’entre expérience, prestige et potentiel de développement.

Réaffirmant l’attachement du Vietnam au soutien et à l’amitié de la communauté internationale, le permanent du Secrétariat a précisé que des notifications officielles avaient été adressées aux Partis politiques étrangers et que des délégations diplomatiques avaient été invitées à assister aux cérémonies d’ouverture et de clôture. En matière de couverture médiatique, environ 600 journalistes nationaux et près de 80 journalistes internationaux sont attendus pour suivre et relayer les travaux du congrès.

La conférence de presse. Photo: VNA

Présidant aussi la conférence de presse, membre du Bureau politique, président de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh et président du Conseil théorique central, Nguyen Xuan Thang, a présenté les nouveaux traits marquants du congrès.

Selon lui, au lieu de se concentrer uniquement sur les institutions économiques, les documents du congrès adoptent une approche beaucoup plus globale, englobant la culture, la société, l’homme, la défense et la sécurité nationales, les affaires étrangères, la construction du Parti et l’ensemble du système politique.

Abordant l’objectif d’un développement national rapide et durable, il a précisé que ce concept comportait plusieurs éléments nouveaux, notamment un accent renforcé sur les questions environnementales. Il a mis en avant trois piliers clés — économie, société et environnement — ainsi que le rôle de l’identité culturelle et de la stabilité politique.

Un autre élément nouveau et transversal important des projets de documents réside dans l’élaboration d’un nouveau modèle de croissance clairement défini, conçu pour s’adapter aux grandes mutations mondiales, telles que la transformation numérique, la transition verte, la transition énergétique et les évolutions des ressources humaines.

Les projets de documents définissent également de nouvelles perspectives de développement liées à la culture et à l’homme— non seulement en tant que fondement spirituel, force endogène et moteur du développement national — et, pour la première fois, soulignent la défense et la sécurité nationales, aux côtés des affaires étrangères et d’une intégration plus approfondie, comme des priorités essentielles et permanentes, a conclu Nguyen Xuan Thang. -VNA/VI