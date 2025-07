Condoléances suite au chavirement d’un bateau touristique dans la baie de Ha Long

Photo : VNA

Le Premier ministre lao Sonesay Siphandone a adressé le 22 juillet, un message de condoléances à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, à la suite du tragique chavirement d’un bateau touristique survenu le 19 juillet dans la baie de Ha Long, province de Quang Ninh.



Dans son message, le chef du gouvernement lao a exprimé sa profonde tristesse face aux pertes humaines et matérielles causées par la tempête tropicale Wipha (tempête n°3), qui a frappé les régions côtières du Nord du Vietnam. Il a notamment souligné l’émotion suscitée par l’accident survenu au baie de Ha Long, ayant entraîné des conséquences dramatiques pour la population.



« Au nom du Parti, du gouvernement et du peuple lao, je tiens à adresser mes sincères condoléances et toute ma sympathie à vous-même, aux hauts dirigeants du Vietnam, au Parti, au gouvernement et au peuple vietnamiens frères – en particulier aux autorités locales et aux familles des victimes », a écrit Sonesay Siphandone. Il s’est dit convaincu que, sous la direction et l’attention étroite du Parti, du gouvernement et du peuple vietnamiens, les frères vietnamiens surmonteront toutes les difficultés et rétabliront rapidement une vie stable et normale pour la population, en particulier pour les familles touchées.

Les ministres des Affaires étrangères du Laos, Thoongsavane Phomvihane, et du Japon, Iwaya Takeshi, ont également adressé leurs messages de condoléances au vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son.