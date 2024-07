Condoléances pour le décès du secrétaire général du Comité central du PCV Nguyen Phu Trong

A la nouvelle du décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, des dirigeants de nombreux pays et partis politiques dans le monde ont envoyé des messages et lettres de condoléances au Comité central du PCV, au président vietnamien To Lam, au Premier ministre Pham Minh Chinh, au président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Manh, au peuple vietnamien et à la famille du défunt.

Le sultan du Brunei Darussalam a affirmé qu'il garderait toujours l'image du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong comme un ami chaleureux, constant et fiable, ainsi que de beaux souvenirs de leurs discussions, notamment lors de leur rencontre à l’occasion de l'établissement du partenariat intégral entre les deux pays en 2019. Il a souligné que les contributions du secrétaire général Nguyen Phu Trong au renforcement des relations bilatérales et son dévouement persistant au développement socio-économique du Vietnam constituaient un héritage durable.

Le président singapourien Tharman Shanmugaratnam et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong ont exprimé leur admiration pour les contributions significatives du secrétaire général Nguyen Phu Trong au Parti et à la nation au cours de plusieurs décennies, notamment celles à la forte croissance économique du Vietnam durant ses 13 années en tant que secrétaire général du PCV. Selon eux, sa priorité absolue pour l’édification du Parti et la lutte contre la corruption a défini non seulement son style de leadership, mais a également fourni des orientations importantes à la réforme et le renforcement du Parti et de l'État du Vietnam. Les dirigeants singapouriens ont tous affirmé que le secrétaire général était un ami proche de Singapour et qu'il avait apporté de nombreuses contributions importantes, jetant des bases de l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays en 2013 et du développement des relations bilatérales.

Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn a loué dans son message le prestige du secrétaire général Nguyen Phu Trong, qui a gagné la confiance du peuple vietnamien et le respect de la communauté internationale, ainsi que son rôle dans le processus de réforme et de développement du pays.

Dans sa lettre, le Premier ministre mongol et président du Parti du peuple mongol au pouvoir, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, a écrit que son Parti se souvenait toujours des contributions et du dévouement du secrétaire général Nguyen Phu Trong dans le développement des relations et la consolidation de l'amitié et de la camaraderie entre les deux peuples et les deux Partis.

Dans son message, le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Charles III, a déclaré espérer que le peuple vietnamien resterait fort dans ces moments difficiles. Il a apprécié le dévouement du secrétaire général au peuple vietnamien ainsi que son rôle de leadership dans la promotion des relations étroites du Vietnam avec d'autres pays à travers la «diplomatie du bambou». Le président du Parti socialiste unifié du Venezuela et président du Venezuela, Nicolas Maduro, a affirmé que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était un grand ami de son pays, un soldat qui s’était battu sans relâche pour sa nation, un flambeau intellectuel pour les grands changements du Vietnam. Il a affirmé que les peuples des deux pays seraient toujours solidaires.

Le vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela, Diosdado Cabello, a envoyé un message de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam et au peuple vietnamien.

Le roi d'Arabie saoudite Salman bin Abdulaziz Al Saud et le prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ont adressé leurs condoléances au président vietnamien To Lam.

Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a envoyé un message de condoléances au président vietnamien To Lam. Le président de la Chambre des représentants (Chambre basse) de Biélorussie, Igor Sergueïenko, a adressé ses condoléances aux dirigeants de l'Assemblée nationale du Vietnam et à tout le peuple vietnamien. Le président du Parti «Belaïa Rous» de Biélorussie, Oleg Romanov, a envoyé une lettre de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam et à la famille du secrétaire général Nguyen Phu Trong.

Le président de l'Assemblée consultative islamique d’Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a envoyé une lettre de condoléances au président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man.

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev a envoyé une lettre de condoléances au président To Lam.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a envoyé une lettre de condoléances au Premier ministre Pham Minh Chinh. La présidente de la République unie de Tanzanie et présidente du parti Chama Cha Mapinduzi, Samia Suhulu Hassan, le président de la République du Burundi Evariste Ndayishimiye, le président du Congrès national indien Mallikarjun Kharge et le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel ont envoyé leurs condoléances.

Le président du Parti Russie unie Dmitri Medvedev a envoyé une lettre de condoléances au président To Lam. Le président du Parti communiste russe Genadi Ziuganov a envoyé ses condoléances au Comité central du PCV et au président To Lam. Le président du Parti Une Russie Juste - Patriotes - Pour la Vérité Sergueï Mironov a fait de même au permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Luong Cuong.

Le secrétaire général du Parti communiste indien (CPI) Doraisamy Raja, le Comité central du Parti communiste d'Inde (Marxiste) (CPI-M) et le secrétaire général du Bloc d'Avance de l'Inde D. Devarajan, ont envoyé leurs condoléances au Comité central du PCV.

Le président du Présidium du Comité central du Parti communiste japonais Shii Kazuo a écrit un article pour présenter ses sincères condoléances au PCV, au peuple vietnamien et à la famille du secrétaire général Nguyen Phu Trong.

Le responsable des Relations internationales du Parti Communiste d'Espagne (PCE) Manu Pineda et le chef de la Commission des Affaires étrangères du Parti communiste des peuples d'Espagne Victor Lucas ont envoyé des lettres de condoléances au Comité central du PCV.

Le secrétaire général du Parti communiste d’Irlande James Corcoran a envoyé un message de condoléances au Comité central du PCV.

Le Parti communiste sud-africain a publié une déclaration de condoléances pour le décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le Comité central du Parti communiste du Brésil a envoyé un message de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le président de l'État de Palestine et président du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Mahmoud Abbas, a envoyé une lettre de condoléances au Comité central du Parti communiste vietnamien.

Le secrétaire général du Parti communiste suisse, Massimiliano Ay, a envoyé une lettre de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam, au gouvernement et au peuple vietnamiens.

Le Comité central du Parti communiste d'Uruguay a envoyé un message de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le Comité politique du Parti communiste de Bolivie a envoyé un message de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le chef de la diplomatie singapourienne, Vivian Balakrishnan, le secrétaire général du Parti communiste du Pérou, Domingo Cabrera Toro, le responsable des relations internationales du Parti du travail de Belgique, Bert De Belder, ont envoyé leurs condoléances au président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Le Hoai Trung.-VNA/VI