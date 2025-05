Condoléances des dirigeants de nombreux pays pour le décès de l’ancien président Tran Duc Luong

À l’annonce du décès de Tran Duc Luong, ancien président du Vietnam, les dirigeants de nombreux pays ont adressé leurs condoléances au Vietnam.



Le Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), le président de la République, l’Assemblée nationale, le Gouvernement, le Comité central du Front lao pour la construction nationale et le peuple lao ; le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping ; le Roi du Cambodge Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni ; le président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen ; le Premier ministre cambodgien Samdech Hun Manet ; la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne Khuon Sudary ; le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez ; le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz ; le président de l’Assemblée nationale et du Conseil d’État Esteban Lazo ; ainsi que le président russe, Vladimir Poutine, ont adressé leurs condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam, à l’Assemblée nationale, au président de la République, au Gouvernement, au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et au peuple vietnamien.



Les hauts dirigeants lao ont exprimé leur profonde tristesse et leurs sincères condoléances. Ils ont salué Tran Duc Luong comme un dirigeant exemplaire et pilier du Parti et de l’État vietnamien, qui s’est pleinement consacré à la défense et au développement prospère du Vietnam. Sa disparition représente une grande perte non seulement pour le Parti, l’État et le peuple vietnamiens frères, mais aussi pour le Parti, l’État et le peuple lao, qui perdent un ami et camarade très proche. Tran Duc Luong a toujours soutenu le processus de défense et de construction nationales du Laos, contribuant de manière significative à la consolidation de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.



Dans son message, le dirigeant chinois Xi Jinping a adressé ses condoléances profondes au Parti, à l’État, au peuple vietnamiens ainsi qu’à la famille de Tran Duc Luong, qu’il a qualifié de dirigeant éminent du Parti et de l’État vietnamiens, ayant grandement contribué à la politique de Renouveau et de développement du pays. Il a également salué Tran Duc Luong comme un vieil ami proche du peuple chinois, qui a œuvré sans relâche au renforcement des relations entre la Chine et le Vietnam.

Des représentantes du Parti communiste chinois rendent hommage à l'ancien président Tran Duc Luong. Photo: VNA

Les lettres de condoléances du Roi Norodom Sihamoni, de la Reine Mère Norodom Monineath Sihanouk, du président du Sénat Hun Sen, du Premier ministre Hun Manet et de la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne Khuon Sudary rendent hommage à Tran Duc Luong comme un dirigeant exceptionnel et dévoué, ayant consacré sa vie à la paix, à l’indépendance, au progrès social et à la modernisation du Vietnam. Ils ont souligné qu’il était un ami fidèle du Cambodge, ayant joué un rôle important dans le développement des liens solides entre les deux pays et leurs peuples. Les dirigeants cambodgiens ont adressé leurs condoléances les plus sincères au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, aux dirigeants de l’État, du Gouvernement, de l’Assemblée nationale et au peuple vietnamiens, ainsi qu’à la famille de Tran Duc Luong.



Dans leur message, les dirigeants cubains ont exprimé leur profonde tristesse. Le président Miguel Díaz-Canel a salué les contributions du défunt au renforcement des liens fraternels profonds entre Cuba et le Vietnam. Le Premier ministre Manuel Marrero Cruz a affirmé que Cuba se souviendrait toujours des contributions du camarade Tran Duc Luong au développement de l’amitié entre les deux nations. Le président de l’Assemblée nationale Esteban Lazo a partagé la douleur de la famille, des amis et du peuple vietnamiens face à cette grande perte.



Dans son message, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Tran Duc Luong était un grand ami de la Russie et avait apporté des contributions majeures aux relations bilatérales, notamment à travers la signature en 2001 de la Déclaration conjointe établissant le Partenariat stratégique entre le Vietnam et la Russie.



Par ailleurs, le ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, et le chef par intérim de la Commission centrale des relations extérieures du PPRL, Bunlue Phandanouvong, ont adressé leurs condoléances au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son.-VNA/VI