À la nouvelle de graves pertes humaines et matérielles causées par l'incendie survenu à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, depuis le 7 janvier 2025, tuant de nombreuses personnes et détruisant de nombreuses maisons et infrastructures, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a adressé le 14 janvier ses condoléances au secrétaire d'État américain Antony Blinken et au gouverneur de Californie, Gavin Newsom. -VNA/VI