Condoléances au Vietnam pour l’incendie dans le quartier de Khuong Dinh, arrondissement de Thanh Xuan

A la nouvelle de graves pertes humaines et matérielles lors de l’incendie tragique survenu dans la nuit du 12 septembre et les premières heures du 13 septembre dans le quartier de Khuong Dinh, arrondissement de Thanh Xuan, Hanoï, des dirigeants du Laos, du Venezuela et du Kazakhstan ont adressé le 15 septembre leurs condoléances au Vietnam.



Le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, a envoyé un message de condoléances à son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh.



Dans son message, le Premier ministre du Laos a exprimé sa tristesse après avoir reçu la nouvelle de l'incendie, avant d’adresser les sincères condoléances du Parti et du gouvernement lao au Premier ministre Pham Minh Chinh, aux familles des victimes et au peuple vietnamien.

Il s’est déclaré convaincu qu’avec l’attention et le soutien du gouvernement, des secteurs et des autorités de la capitale Hanoï, les victimes et leurs proches surmonteraient les difficultés et retrouveraient bientôt une vie normale. Il a souligné que le gouvernement et le peuple du Laos se tenaient toujours aux côtés du Parti, du gouvernement et du peuple frères du Vietnam dans les moments difficiles et maintenaient la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale avec le Vietnam.



Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, et le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, ont envoyé leurs condoléances au président du Vietnam, Vo Van Thuong.



Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith, a envoyé un message de condoléances au ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son.