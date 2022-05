Conditions favorables pour que les entreprises chinoises achètent des litchis à Bac Giang

Les organes compétents du Vietnam et des localités, dont la province de Bac Giang, créent toujours des conditions favorables pour que les entreprises et les commerçants chinois viennent au Vietnam pour acheter des litchis.

C’est ce qu’a affirmé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique donnée le 26 mai à l’après-midi.

Selon elle, ces derniers temps, les organes compétents et les localités du Vietnam et de la Chine se sont activement coordonnés pour organiser avec succès de nombreuses activités visant à présenter et promouvoir la consommation de litchis dans les deux pays, attirant l'attention de nombreuses entreprises. Ils échangent régulièrement des informations sur les réglementations en matière d’import-export, contribuant à améliorer l'efficacité du dédouanement et de la circulation des marchandises sur la base de la garantie des exigences de prévention et de contrôle de l’épidémie de chaque pays.

Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le 25 mai, la province de Bac Giang a organisé une conférence en ligne pour promouvoir la consommation de litchis. Certaines localités chinoises y ont participé activement, telles que Guangxi, Yunnan, Sichuan.

Indiquant que les litchis à Bac Giang devraient être récoltés du 25 mai au 25 juillet, elle a annoncé que selon des informations, des procédures de visa d’entrée avaient été réglées pour des centaines de commerçants chinois pour se rendre à Bac Giang pour acheter des litchis.-VNA/VI