Concours "Jeunes Reporters Francophones 2022" : ouverture des candidatures

C’est désormais une tradition. Le Courrier du Vietnam, le seul journal en langue française du Vietnam, organise chaque année un concours d’écriture journalistique à l’intention des jeunes.





"La francophonie de l’avenir : les jeunes font entendre leurs voix" : Le thème retenu pour l’édition 2022, la 7e à ce jour, est sans équivoque. Vous êtes francophones ? Vous avez entre 18 et 35 ans ? Le concours "Jeunes Reporters Francophones" est pour vous.

Il a pour but de permettre aux jeunes de partager leurs préoccupations et leurs rêves, pour leur futur comme pour celui de la Francophonie. En Asie-Pacifique, la population est particulièrement jeune. Les préoccupations de cette jeunesse se résument à trois priorités claires : avoir un emploi, bénéficier d’une éducation de qualité et vivre dans un environnement sain. Ces priorités dessinent un cap à tenir pour l’avenir de la francophonie.

Concours d’écriture journalistique

Fort du soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le concours bénéficie également de l’appui de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de celui de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam et de celui du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF).

Les productions écrites, accompagnées de photos, doivent être entièrement originales et le participant doit certifier en être l’auteur. Elles ne doivent donc jamais avoir été préalablement publiées dans un journal ou une revue au Vietnam et/ou à l’étranger. Les contenus portant atteinte aux réglementations de l’État et à la loi vietnamienne ou allant à l’encontre des us et coutumes du pays sont formellement proscrits.

Comment participer au concours en 2022

Pour ce qui est de la procédure à suivre concernant cette édition 2022, il faut savoir que les dossiers d’inscription peuvent être envoyés entre le 1er et le 31 août, que les 20 publications sélectionnées pour la finale feront l’objet de publications sur lecourrier.vn et que la cérémonie de remise des prix est prévue pour le 4 novembre.

Les personnes souhaitant concourir à titre individuel peuvent s’inscrire et envoyer leurs productions à l’adresse suivante : https : //doc s . g o o g l e . c o m / forms/d/e/1FAIpQLScsRtUtjT- N E 3 C i i J q P G 0 P C a T T f w T J -z m s x N 0 f e 2 n N 7 o L t q 7 Q /formResponse?pli=1

Pour les candidatures collectives, en revanche, le lien est le suivant :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv9NLXQBzc-bIY5QQJCAR33gMKaOIQGFyZV2ZlQo3XaBalkg/viewform?pli=1

Récompenses et prix pour les vainqueurs

S’agissant des récompenses, le comité d’organisation prévoit trois prix principaux : un premier consistant en un ordinateur portable d’une valeur de 20.000.000 dôngs, un second consistant en une tablette d’une valeur de 10.000.000 dôngs et un troisième consistant en un téléphone portable d’une valeur de 5.000.000 dôngs.

Il est également prévu que soient décernés des prix d’encouragement et d’autres tels que ceux du public, de l’étudiant talentueux...

Pour de plus amples informations, les personnes intéressées peuvent soit consulter la page du Courrier "Concours Jeunes Reporters Francophones

2022", soit contacter le comité d’organisation.

Adresse postale : Le Courrier du Vietnam, au 79, rue Ly Thuong Kiêt, arrondissement de Hoàn Kiêm, à Hanoï.



Téléphone : (+84-98) 3 60 91 06, (+84-91) 5 357 887, (+84-24) 38 24 26 92.

Courriel : jeune.reporter.cvn@ gmail.com.