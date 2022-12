Concours de piano et de chant vietnamien pour les enfants et jeunes vietnamiens en Europe

L’Académie Hamy a lancé le 4 décembre à Londres un un concours de piano et de chant vietnamien pour les enfants, adolescents et jeunes vietnamiens en Europe, V-Stella 2023, en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni en 2023.

Il s’agit du premier concours de ce genre destiné aux Vietnamiens en Europe pour créer un terrain de jeu musical de niveau professionnel ainsi que pour sensibiliser les jeunes générations vietnamiennes à la culture traditionnelle.

Ce concours comprend quatre catégories dont Piano 1 et Voix 1 pour les enfants de 5 à 12 ans, Piano 2 et Voix 2 pour les 13-20 ans. Le jury attribuera, pour chaque catégorie, un premier prix, un deuxième prix et un troisième prix.

Au premier tour, les candidats doivent présenter des clips vidéo dans lesquels ils interprètent deux œuvres. Le jury choisira les 24 meilleurs (12 pour les catégories de piano et 12 pour les catégories de voix) et les deux autres avec le plus de vues sur YouTube.

Au deuxième tour, les candidats qualifiés au premier tour devront soumettre également des clips vidéos. Le jury sélectionnera les 20 meilleurs (10 piano et 10 voix) à la finale qui aura lieu le 2 juillet 2023 à Londres.

Pour de plus amples informations, les personnes intéressées peuvent, soit consulter les pages de V-Stella à l’adresse https://vi.vstella.eu ou https://facebook.com/VStelleaEU https://facebook.com/VStellaEU, soit contacter le comité d’organisation par courriel vstellaEU@gmail.com .