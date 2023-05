Concours de fabrication de baguettes célébrant les relations diplomatiques France - Vietnam

Nga Nguyên, une Vietnamienne, a été désignée première lauréate d’un concours de fabrication de baguettes françaises célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam.

Le concours de fabrication de baguettes était co-organisé par le consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, Business France Vietnam, la Chambre de Commerce et d’Industrie française au Vietnam (CCIFV) et Taste France.



Selon le Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, cet événement était une occasion unique de mettre en valeur la créativité et la passion des boulangers pour la boulangerie, tout en célébrant l’amitié entre les deux pays.



Le concours était ouvert à tous : boulangers professionnels, étudiants qui se destinent au métier de boulanger et même amateurs. Les candidats ont été notés en fonction de leur créativité, de la présentation et du goût de leur pain.



Le chef Guillaume Gomez, représentant personnel du Président de la République française pour la gastronomie, a présidé le jury.



Les deuxièmes et troisièmes places sont respectivement allées à Jérôme Buzenet et Nguyên Van Chi.



Les gagnants du concours auront l’opportunité de participer à un stage de formation à la fabrication de pain au centre de boulangerie Lesaffre à Singapour. Cette opportunité unique permettra aux lauréats de découvrir de nouvelles techniques et de se perfectionner en boulangerie.



La baguette est un symbole de la France dans le monde. Son origine remonte au XVIIe siècle. L’UNESCO a accordé le «statut de patrimoine culturel immatériel» à la tradition de fabrication des baguettes et au mode de vie qui les entoure en 2022. -NDEL/VNA/VI