Concours de création de cadeaux et de belles photos sur le tourisme à Hanoï

Le Service du Tourisme de Hanoï a lancé un concours de création de cadeaux touristiques et un concours photographique sur le tourisme dans la capitale.

Les candidats doivent présenter des cadeaux et photos capables de promouvoir la beauté, la richesse culturelle et l’art culinaire original de la capitale millénaire, à travers des paysages pittoresques, des villages d'artisanat, des sites historiques, des patrimoines culturels...

Photo: VNA

Ces concours sont ouverts aux photographes professionnels et amateurs ; aux artisans, peintres, designers, organisations et entreprises spécialisées dans la production et le commerce de cadeaux, l’artisanat...

Les candidats peuvent envoyer leurs œuvres au Comité d’organisation du 1er juin jusqu’au 31 juillet inclus, à l’adresse du Service du Tourisme de Hanoï (10e étage, bâtiment Hapro, au 11B rue Cat Linh, arrondissement de Dong Da, Hanoï).

La cérémonie de remise des prix et l’expositions des œuvres auront lieu en septembre et octobre 2022.-VNA/VI