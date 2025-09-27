Conclusion sur les résultats des activités de l’administration locale à deux niveaux

Un fonctionnaire aide un habitant dans ses démarches administratives à Quang Ngai. Photo : VNA

Le Bureau politique et le Secrétariat ont publié le 26 septembre la Conclusion n°195-KL/TW sur la situation et les résultats des activités du système politique et de l’administration locale à deux niveaux.

Selon la conclusion, ils approuvent globalement les rapports de la Commission centrale de l’organisation du Parti et de la Commission centrale de contrôle du Parti.

Ils saluent les efforts des Comités et des organisations du Parti, des Comités du Parti du gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Front de la Patrie, des organisations de masse, ainsi que des instances locales pour leur mise en œuvre rapide, rigoureuse et souvent en avance sur les échéances, malgré les difficultés rencontrées. Ils soulignent la levée rapide d’obstacles au niveau de base et l’élargissement de modèles efficaces.

Le Bureau politique et le Secrétariat ont cité des orientations principales : Organiser avec succès les congrès des Comités du Parti subordonnés au Comité central ; Poursuivre la mise en œuvre stricte des conclusions du Bureau politique et du Secrétariat sur l’efficacité du système politique et des administrations locales ; Mettre rapidement en œuvre les nouvelles résolutions, tout en intensifiant la communication sur les orientations stratégiques de développement du pays.

Le Bureau politique et le Secrétariat demandent au Comités du Parti du gouvernement, au gouvernement et aux organismes concernés de collaborer étroitement avec le Comité du Parti de l’Assemblée nationale afin de poursuivre la construction et le perfectionnement institutionnel, en mettant l’accent sur la décentralisation et le transfert de compétences.

Ils ont confié au Comité du Parti du gouvernement la mission de demander aux ministères et secteurs de réviser, compléter et simplifier rapidement les procédures administratives liées à la décentralisation et former les fonctionnaires locaux pour une mise en œuvre efficace ; Instruire les ministères (Sciences et Technologies, Sécurité publique, etc.) de soutenir le Front de la Patrie et les organisations socio-politiques dans la connexion de leurs bases de données avec la base nationale sur la population et les systèmes de données ouverts ; Charger le ministère de l’Intérieur de soumettre en octobre 2025 le décret sur les critères et la classification des unités administratives et urbaines et de finaliser le projet de réforme salariale et indemnitaire ; Demander aux ministères et organismes de finaliser d’ici octobre 2025 les propositions de réorganisation des unités publiques, des entreprises d’État et de leur appareil interne ; Identifier les causes et responsabilités des retards dans l’application des conclusions du Bureau politique et du Secrétariat, notamment en matière de mise en en oeuvre des règlements sociaux pour les personnels ayant cessé leurs fonctions ; assurer les réaliser avant le 15 octobre 2025.

Le Bureau politique et le Secrétariat ont chargé le Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam de présenter, au cours de la première semaine d’octobre 2025, un rapport sur ses trois missions : La réorganisation de l’appareil des organisations socio-politiques ; La révision et la restructuration des organes de presse relevant du Front de la Patrie, des organisations socio-politiques et des associations populaires ; Le perfectionnement du modèle d’organisation et d’activité de l’Alliance des coopératives du Vietnam et de la Fédération du commerce et de l’industrie du Vietnam dans le nouveau contexte.

Le Centre de services de l'administration publique de la commune de Mo Duc, à Quang Ngai, traite chaque jour les dossiers de dizaines de personnes. Photo : VNA

Selon la conclusion, il faut assurer un effectif suffisant de cadres spécialisés au niveau local ; développer et moderniser les infrastructures et plateformes numériques. Les ministres, responsables d’organismes de rang ministériel et secrétaires des Comités locaux du Parti doivent assumer directement la responsabilité de corriger les insuffisances identifiées.

Il faut aussi définir clairement les responsabilités et fixer des délais précis, notamment : Mettre en œuvre sans délai la réaffectation et l’organisation du personnel, en assurant un effectif suffisant de cadres spécialisés au niveau local, à achever avant le 15 octobre 2025 ; Réaliser un examen de la situation du personnel avant et après la réorganisation des unités administratives et l’application du modèle d’administration locale à deux niveaux ; Renforcer la formation et l’équipement en connaissances et compétences pour les fonctionnaires locaux. - VNA/VI