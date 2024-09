Conclusion préliminaire du 20e examen pour les pangasius vietnamiens exportés vers les États-Unis

Transformation des pangasius pour exportation. Photo : VNA

Selon le département de la Défense commerciale (ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce), les deux entreprises défenderesses obligatoires doivent recevoir un taux de taxe antidumping de {content},00/kg tandis que les six autres peuvent toutes bénéficier d’un taux de taxe distincts de {content},00/kg. Le demandeur ayant retiré sa demande de révision du taux de taxe national, ce taux a été maintenu à 2,39 $/kg.



Ce sont les résultats préliminaires du 20e examen (Period of review 20 - POR 20) de la taxe antidumping sur les filets surgelés de pangasius du Vietnam exportés vers les États-Unis pendant la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, rendus publics par le Département américain du Commerce (DOC).



Selon le département, ces résultats préliminaires sont plutôt positifs pour les entreprises nationales puisque les huit entreprises participant à l'examen ont toutes reçu un taux de taxe de {contenu},00/kg, contre celui variant entre {content},00/kg à {content},18/kg lors du POR19.



Selon le département, étant donné que les États-Unis n'ont pas encore reconnu le Vietnam comme ayant une économie de marché, le DOC utilise des valeurs alternatives d’un pays tiers pour calculer la marge de dumping du Vietnam. Au cours de cet examen, le DOC a choisi l'Indonésie, estimant que ce pays avait un niveau de développement économique similaire à celui du Vietnam, comptait d'importants producteurs de pangasius semblables à ceux du Vietnam pendant la période d'examen. Des données indonésiennes alternatives fiables aident le DOC à évaluer les facteurs de production du Vietnam.



Selon les prévisions, le DOC va publier la conclusion finale du POR 20 dans un délai de 120 jours à compter de la date de publication de la conclusion préliminaire.



Le DOC a publié une annonce sur le 21e examen (POR 21), prévu du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 et envisage de lancer le prochain examen en octobre 2024. -VNA/VI