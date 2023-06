Conclusion des séances de questions-réponses de la 5e séance de l’AN

La 15e Assemblée nationale (AN) a conclu sa session de questions-réponses de la 5e séance le 8 juin à Hanoï, après deux jours et demi.

Le président de l'AN, Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a déclaré que la session de questions-réponses s'était déroulée de manière démocratique et directe, attirant l'intérêt des électeurs et des habitants de tout le pays.



Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai et quatre ministres ont répondu aux questions des députés. Les vice-Premiers ministres Trân Hông Hà et Trân Luu Quang, ainsi que d’autres ministres se sont également expliqués sur des questions concernant le travail, les invalides de guerre, les sciences et technologies, les transports et les affaires ethniques.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a clarifié les sujets qui intéressaient les élus. Il a également répondu directement aux questions soulevées par les députés lors de la session de questions-réponses.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a indiqué que durant ces deux jours et demi, 454 députés avaient pu poser des questions, ce qui tend à démontrer que ces séances constituent la meilleure forme de supervision directe de l’organe législatif, a-t-il souligné.

Vuong Dinh Hue a également salué les vice-Premiers ministres, les ministres et les chefs de secteurs pour avoir fait preuve d'un sens élevé des responsabilités en s'engageant dans la clarification sérieuse des questions qui préoccupent les législateurs.