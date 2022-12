Concert de Noël à Ho Chi Minh-Ville

Théâtre de ballet et d'orchestre symphonique de Ho Chi Minh-Ville (HBSO) organisera son concert de Noël les 16 et 17 décembre à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville.

Le concert réunira les artistes Pham Khanh Ngọc, Dao Mac, Duyen Nguyen qui s'interpètera avec l’Orchestre symphonique de l’HBSO et la Chorale d'enfants de République de Corée, sous la direction du chef Tran Nhat Minh.

Le chef d'orchestre Tran Nhat Minh Photo: VNA



Christmas Festival, Exultate Jubilate, Messiah, for unto us a child is born, Maria Wiegenlied, A Christmas Scherzo, O Holy night, Sleigh Ride seront des oeuvres remarquables du concert.

La Chorale d'enfants de République de Corée apportera une atmosphère animée et amusante avec les chansons « Christmas at the movies", "Santa Claus is coming to town », "What a wonderful world"... et trois chansons célèbres du film "Home Alone".