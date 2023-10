Concert caritatif de Kenny G au Vietnam prévu en novembre

Le saxophoniste légendaire Kenny G se produira lors d'un concert caritatif prévu le 14 novembre à Hanoï. Cet événement marquera l'ouverture du projet musical international "Good Morning Vietnam", dédié à la communauté vietnamienne et initié par le journal Nhan Dan (Peuple) et IB Group Vietnam.

Le saxophoniste légendaire Kenny G. Photo: comité d'organisation Lors d'une conférence de presse donnée le 9 octobre, le comité d'organisation a annoncé que ce projet serait un événement annuel qui apportera non seulement la meilleure musique du monde au Vietnam, mais qui consacrera également tous ses bénéfices à des activités caritatives menées par le journal Nhan Dan .

Le concert d'ouverture intitulé "Kenny G live in Vietnam" se déroulera pendant plus de deux heures au Centre national des conférences My Dinh. Kenny G et son groupe interpréteront toutes les compositions célèbres de sa carrière, telles que "Going Home", "Havana", "Romeo & Juliet" et "My Heart Will Go On".

Kenny G a exprimé son enthousiasme quant à la portée humanitaire de ce spectacle, car cela représentera sa première participation à un programme d'une telle envergure axé sur la communauté.

Le Quoc Minh, rédacteur en chef du journal Nhan Dan, a déclaré que ces dernières années, le journal avait organisé de nombreux grands événements artistiques et caritatifs pour soutenir les soldats blessés, les familles des Morts pour la Patrie, les étudiants défavorisés et les enseignants des régions reculées. Grâce à cet engagement continu, il espère élargir l'ampleur de ces activités pour la communauté en invitant des artistes de renommée internationale, tout en promouvant l'image du Vietnam et de son peuple.

Kenny G est un compositeur, producteur et saxophoniste américain légendaire avec des centaines de morceaux de musique instrumentale à son actif. Au cours de sa carrière de plus de 30 ans, il a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde entier, devenant ainsi l'un des artistes les plus vendus de tous les temps. Il a remporté le prix Grammy en 1994 avec l'œuvre "Forever in Love", devenant ainsi le seul artiste instrumental à remporter ce prix. Son nom était très familier au public vietnamien dans les années 1990.