Concert au diapason de l’amitié Vietnam-Roumanie à Bucarest

L’ambassade du Vietnam en Roumanie et l’Université nationale de musique de Bucarest ont organisé un concert soulignant l’amitié Vietnam-Roumanie et attirant plus de 150 invités, dont 30 diplomates étrangers.

Des étudiants vietnamiens à l’Université nationale de musique de Bucarest sur scène. Photo : VNA



S’adressant à l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Roumanie, Dang Tran Phong, a souligné la bonne coopération traditionnelle des deux pays, en particulier dans les domaines de la culture et de l’éducation.



Le diplomate a profité de l’occasion pour remercier le gouvernement roumain pour son aide dans la formation d’étudiants et de diplômés vietnamiens au fil des ans.



